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      Вакарчук заявил, что передал один миллион гривен на больницы из-за распространения коронавируса

      - Читати новину українською

      Народный депутат и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что передал один миллион гривен из собственных сбережений для закупок необходимых материалов и техники в опорные больницы. Все из-за распространения коронавируса в Украине.

      По словам Вакарчука, эти средства пошли на медучреждения во Львовской и Одесской областях.

      "Ни одно правительство на Земле не справится с вызовами пандемии самостоятельно, без поддержки граждан. Нас с вами", – объяснил это решение Святослав Вакарчук.

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      Он также призвал всех:

      • помочь местной и центральной власти напечатать памятки о борьбе с коронавирусом.
      • помочь больницам закупить необходимые материалы.
      • помочь пожилым людям, которые больше всего уязвимы к коронавирусу, своевременной доставкой продуктов и средств первой необходимости

      Стоит отметить, что Вакарчук стал не первым, кто передал личные средства на борьбу с распространением коронавируса. До этого соучредители "Новой почты" пообещали выделить 25 миллионов гривен на закупку оборудования и дополнительных материалов в больницах. Финансовую поддержку пообещали и в группе компаний Ferrexpo, куда входит и футбольный клуб "Ворскла".

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области, еще один – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
      • В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Концерты тоже отменили
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.
      • Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.


      Правила поведения для сохранения здоровья / Инфографика 24 канала

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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Святослав Вакарчук - новости
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