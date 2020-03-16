Вакарчук заявил, что передал один миллион гривен на больницы из-за распространения коронавируса

Народный депутат и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что передал один миллион гривен из собственных сбережений для закупок необходимых материалов и техники в опорные больницы. Все из-за распространения коронавируса в Украине.

По словам Вакарчука, эти средства пошли на медучреждения во Львовской и Одесской областях.

"Ни одно правительство на Земле не справится с вызовами пандемии самостоятельно, без поддержки граждан. Нас с вами", – объяснил это решение Святослав Вакарчук.

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Он также призвал всех:

помочь местной и центральной власти напечатать памятки о борьбе с коронавирусом.

помочь больницам закупить необходимые материалы.

помочь пожилым людям, которые больше всего уязвимы к коронавирусу, своевременной доставкой продуктов и средств первой необходимости

Стоит отметить, что Вакарчук стал не первым, кто передал личные средства на борьбу с распространением коронавируса. До этого соучредители "Новой почты" пообещали выделить 25 миллионов гривен на закупку оборудования и дополнительных материалов в больницах. Финансовую поддержку пообещали и в группе компаний Ferrexpo, куда входит и футбольный клуб "Ворскла".

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области, еще один – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Концерты тоже отменили

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.

Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.



Правила поведения для сохранения здоровья / Инфографика 24 канала