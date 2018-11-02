Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать

В Украине менингококковая инфекция не имеет угрожающих масштабов. Но болезнь эта опасна. Как вакцинироваться, какой вакциной, где и за сколько – выяснили журналисты сайта 24 канала.

Все детали о заболеваемости и вакцинации от этой болезни 24 каналу разъяснили в Центре общественного здоровья.

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Опасна ли менингококковая инфекция в Украине

За 9 месяцев 2018 года в Украине официально зарегистрировано 200 случаев менингококковой инфекции, показатель заболеваемости составил 0,47 на 100 тысяч населения. Темп прироста заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился и составил -16,3%.

Относительно возраста больных:

дети от 0 до 17 лет – 169 случаев (84,5%)

– 169 случаев (84,5%) взрослые – 31 случай зарегистрирован среди взрослых

Среди детей наибольшее количество заболевших было зафиксировано в возрасте от 1 до 4 лет – 76 случаев (45,0%), меньше всего среди детей в возрасте 15-17 лет – 4 случая (2,4%). Заболевания менингоковой инфекцией были зарегистрированы во всех регионах Украины. Показатель заболеваемости колебался от 0,05 на 100 тысяч населения в Луганской до 3,03 в Закарпатской областях.

Большинство менингококков (возбудителей заболевания), выделенных от больных, представлены преимущественно серогрупой В. На протяжении 2013-2017 годов сумма трех основных серогрупп (А, В и С) составляла от 63,0% до 95,5% среди других протипованных менингококков.



Менингококковая инфекция: в Украине количество летальных случаев достигает от 11 до 17%

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Какие есть вакцины

Прививки для профилактики менингококковой инфекции в Украине – не входят в Календарь профилактических прививок как обязательные, а относится к рекомендованным. Поэтому вакцина против менингококковой инфекции не закупается за деньги из бюджета. Хотя не исключен вариант, что их могут закупать за деньги из местных бюджетов. В противном случае их можно купить за свои деньги.

Менингококковая инфекция – что это? Это бактериальная инфекция, вызванная Neisseria meningitidis. Менингококковая болезнь обычно проявляется клинически как менингит (около 50% случаев), бактериемия (38% случаев) или бактериомическая пневмония (9% случаев).

Термины "Менингококковая инфекция" и "менингит" – не являются синонимами. Менингококковая инфекция – вызвана менингококком Neisseria meningitidis, которые по структуре делятся на 13 серологических групп. Наибольшее количество случаев заболевания обусловлено группами А, В, С, Y и W135. Менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека. По этиологии различают несколько типов, в частности: Бактериальный менингит – возбудителями являются менингококки, пневмококки, гемофильная палочка типа B (Hib) и другие бактерии.

Вирусный менингит возможен при осложнении течения инфекционных болезней, чаще всего вызванных энтеровирусами, реже – вирусами эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и тому подобное.

Алгоритм вакцинации от менингококковой инфекции

Единой вакцины, которая бы защитила сразу от всех возбудителей менингита, не существует.

Для профилактики менингита необходимо проводить комплексную вакцинацию от возбудителей болезней, которые, кроме прочего, могут быть причиной менингитной инфекции, а именно:

Вакцинация против гемофильной палочки группы B (Hib)

В Украине началась с 2006 года, сейчас входит в Календарь обязательных прививок, закупается за государственные средства.

Схема прививок: проводится детям в 2, 4 и 12 месяцев. При нарушении графика, вакцинация детей проводится до 4 лет и 11 месяцев, в старшем возрасте – только лиц из группы риска.

Вакцина от гемофильной палочки гриппа В (Hib) в наличии во всех регионах Украины. По состоянию на 1 сентября 2018 года на остатке около 800 тысяч доз, информация о наличии вакцины ежемесячно обновляется на сайте МИНЗДРАВА.

По состоянию на 01.10.18 против гемофильной инфекции в Украине привито 29,8% от запланированного количества лиц, которые подлежат прививке.

Также она входит в состав комбинированных вакцин вместе с дифтерией, столбняком, коклюшем и гепатитом (коммерческие названия "Гексаксим", "Пентаксим", "Инфанрикс Гекса"), которые есть в продаже на частной аптечной сети.

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Вакцинация против менингококковой инфекции

В Украине на частном рынке есть четырехвалентная вакцина "Менактра" (производителя Санофи Пастер Инк., США), предназначенная для активной иммунизации против менингококковой инфекции, вызванной N.meningitidis серогрупп А, С, Y и W-135 у лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет. Рекомендована для контроля за вспышками менингококковой инфекции в эндемичных регионах.

Схема вакцинации: для детей от 9 до 23 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 3 месяцев. От 2 до 55 лет – однократно.

В Украине регистрируются случаи менингококковой инфекции среди детей вызванные серотипом В. Для специфической профилактики существует вакцина "Бексеро" (Bexsero) компании GSK: выпущена впервые в 2014 году, но в Украине она не зарегистрирована. Схема введения "Бексеро" в любом возрасте включает минимум два ввода. Чтобы провести эту вакцинацию придется ехать за границу. Например, соседняя Польша предоставляет такую услугу без проблем.

Вакцинация от пневмококковой инфекции

Не входит в Календарь обязательных прививок.

В Украине зарегистрированы 2 вакцины иммунизация для новорожденных и детей в возрасте от 6 недель до 5 лет для профилактики пневмококковой инфекции, от 2 производителей под названием "Превенар-13" (производитель, Нью Лейн, Хавант, PO9 2NG, Великобритания) и "Синфлорикс" (производитель, Глаксосмиткляйн Биолоджикалз С.А., Рю де л'Инститю, Бельгия).

Важно выявить болезнь в первые 12 часов

Где купить и какие это вакцины

По данным сайта tabletki.ua в аптеках различных регионов и в частных медицинских учреждениях, которые проводят прививки, в наличии:

- вакцина "Менактра" в аптеках – диапазон цен 1000-1300 грн, в учреждении 1700 грн;

- вакцина "Превенар" в аптеках – диапазон цен 1800-2000 грн), в учреждении – 2700 грн;

- вакцина "Синфлорикс" в аптеках – 800 грн., в мед учреждениях 1200 грн;

- вакцина "Хиберикс" – против гемофильной палочки группы B (Hib) (320-530 грн).

Когда и кого нужно вакцинировать

Схема вакцинации вакцина "Менактра":

Для детей от 9 до 23 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 3 месяцев.

Лицам в возрасте от 24 месяцев до 55 лет – однократно.

Схема вакцинации "Превенар 13":

Для детей от 2 до 6 месяцев – вводят 3 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 4 недель и ревакцинацию в 11-15 месяцев – однократно.

Для детей от 7 до 11 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 4 недель и ревакцинацию в 2 года – однократно.

Для детей от 12 до 23 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 8 недель.

Для детей от 2 года до 5 лет – однократно.

Схема вакцинации "Синфлорикс":

Для детей от 2 до 6 месяцев – вводят 3 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 4 недель и ревакцинацию в 11-15 месяцев – однократно.

Для детей от 7 до 11 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 4 недель и ревакцинацию в 2 года – однократно.

Для детей от 12 до 23 месяцев – вводят 2 дозы по 0,5 мл с интервалом не менее 8 недель.

Для детей от 2 года до 5 лет – однократно.

Почему вакцинация от менингококковой инфекции не обязательна

Из-за достаточно низкого уровня распространенности менингококковой инфекции в Украине, вакцинация от нее не входит в Календарь обязательных прививок. Однако граждане могут самостоятельно приобрести вакцину.

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