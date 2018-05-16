Вакцинация в Украине: делаете ли вы прививки?

Благодаря вакцинации организм человека вырабатывает иммунитет к ряду опасных инфекционных болезней. Но в последнее время все чаще возникают опасения относительно безопасности этой процедуры.

Благодаря вакцинации человечество побороло натуральную оспу, синдром врожденной краснухи и почти преодолело полиомиелит, дифтерию, корь и гемофильные инфекции.

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Прививки формируют иммунитет путем того, что вырабатываются антитела, как при столкновении с болезнью. Впоследствии эти антитела защищают организм от определенных болезней.

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Но в последнее время, становится популярным массовый отказ от прививок, а это грозит эпидемией смертельных болезней. Хотя никто не может гарантировать, что прививки не приведут к осложнениям, многие негативно к этому относятся. А что по этому поводу думаете вы?