Вакцинация в Украине: делаете ли вы прививки?
Благодаря вакцинации организм человека вырабатывает иммунитет к ряду опасных инфекционных болезней. Но в последнее время все чаще возникают опасения относительно безопасности этой процедуры.
Благодаря вакцинации человечество побороло натуральную оспу, синдром врожденной краснухи и почти преодолело полиомиелит, дифтерию, корь и гемофильные инфекции.
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Прививки формируют иммунитет путем того, что вырабатываются антитела, как при столкновении с болезнью. Впоследствии эти антитела защищают организм от определенных болезней.
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Но в последнее время, становится популярным массовый отказ от прививок, а это грозит эпидемией смертельных болезней. Хотя никто не может гарантировать, что прививки не приведут к осложнениям, многие негативно к этому относятся. А что по этому поводу думаете вы?
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