Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом

Как уберечь маленьких детей от кори, о важности вакцинации и чем опасен отказ от нее – в эксклюзивном интервью с главным детским иммунологом Киева.

О том, что повлекло отказ от вакцинации, о вспышке кори, вакцине против пневмококковой и менингококковой инфекции и о том, почему не нужно стесняться просить у врачей регистрационные документы на вакцины – в интервью 24 каналу рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л.Шупика Федор Лапий.

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Вакцинация является самым надежным методом профилактики и защиты от инфекционных болезней. Организм вырабатывает иммунитет против инфекции, реагируя на вакцину. Вследствие этого у детей формируется защита против болезни.

Несмотря на важность вакцинации населения, уровень охвата прививками у детей в Украине является низким. Родители пренебрегают вакцинацией детей согласно календарю профилактических прививок, куда входят инъекции от десяти инфекционных заболеваний, подвергая опасности не только своего ребенка, но и окружающих. С начала 2019 года корью заболело более 8 тысяч человек. А прививки – единственный надежный способ защиты от кори, даже во время вспышки заболеваемости.

Вакцинация – самый надежный способ защититься от болезни//pixabay.com

Что повлекло массовый отказ украинцев от вакцинации?

Предпосылки были заложены давно. В первую очередь – недостаток знаний среди врачей по вопросам иммунопрофилактики, что демонстрируют профессора, которые создают и распространяют ложную информацию о вакцинации. В том числе – экстренной профилактики кори.

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Иммунолог Федор Лапий “ Тезисы, которые они создают, не соответствуют научным данным и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Это привело к тому, что есть поколение медицинских работников, которые не имеют достаточно знаний по иммунопрофилактике. В таких условиях население теряет доверие к медикам и к системе здравоохранения ” .

Другая причина – вмешательство политиков, которые часто спекулируют на вакцинации населения. Так было и в 2008-м и 2009-м году. Сейчас снова замечаем, как политики, готовясь к президентской и парламентской гонке, включились в спекуляции на тему вакцинации.

В каких случаях возможна вакцинация от кори детей до года?

Прививки делают в соответствии с инструкцией Минздрава. В некоторых странах прививка против кори, паротита, краснухи делается с 9 месяцев. Например, в США есть рекомендация вакцинировать ребенка с 6 месяцев, если он едет в страну, в которой есть вспышка кори. Однако вакцинация до 12 месяцев, как правило, не засчитывается. После исполнения ребенку 12-ти месяцев доза вакцины будет введена как первая.



Вакцину против кори можно сделать до 1 года//pixabay.com

Как обезопасить ребенка до года?

Для этого должны быть вакцинированы и иметь иммунитет все, кто с ребенком контактируют, в том числе – дети старшего возраста.

Вторая вакцина вводится аж в шесть лет, поскольку одна доза не дает достаточной защиты, а производитель разрешает делать вторую дозу уже через месяц. Собирается ли Минздрав изменить эту норму?

С сентября 2017 года эта норма принята для контактных детей – для тех, кто находится в контакте с больными корью. Для них в первые 72 часа может быть введена вторая доза вакцины не менее чем через месяц после первой. Эта рекомендация касается детей, которые находились в контакте с больными корью и не получили вторую дозу вакцины, ее можно получить до 6 лет.

Иммунолог Федор Лапий “Другое дело когда речь идет о плановой вакцинации, на что Минздрав сознательно не идет. Это вопрос планирования и финансирования. Есть приказ Министерства здравоохранения, который утверждается в Министерстве юстиции – календарь профилактических прививок, то есть плановая вакцинация. Согласно нему, вторая доза вводится в 6 лет. Если будет принято решение о повторной вакцинации всех детей старше года через месяц, то в несколько раз увеличится количество закупок, поскольку возникнет потребность ввести вторую дозу вакцины детям с 2 до 6 лет”.

Кто может пройти бесплатную вакцинацию против кори?

Согласно решению оперативного штаба, вакцинация проводится военнослужащим, медицинским работникам, входящим в группу риска. Все взрослые могут обратиться за бесплатной прививкой в медицинские учреждения по месту жительства с условием, что они не имеют прививок против кори или при наличии лабораторного подтверждения отсутствия антител к вирусу кори. Если взрослый имеет две дозы прививки, то он не нуждается в вакцинации.



Вакцины против пневмококковой и менингококковой инфекции будут плановыми в 2021 году

Когда в календарь обязательной вакцинации внесут вакцины против пневмококковой и менингококковой инфекции?

Средства уже заложены в бюджет. Также есть в планах переход на инактивированные вакцины против полиомиелита. Эти планы мы будем реализовывать в 2021 году. На это нужно время. В частности нужно запланировать расходы из бюджета, а на это потребуется средств в 10 раз больше, чем тех, что заложены в бюджет на сегодняшний день.

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Мы должны повысить квалификацию врачей. Имея вакцины против 10 инфекционных заболеваний, у нас есть проблема с охватом прививками. Не получим ли мы проблем, когда введем еще дополнительные инъекции против пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции? Это вакцины, которые требуют время на производство. Время производства пневмококковой вакцины составляет 26 месяцев. Мы уже начали подготовительную работу. Если ситуация будет стабильной, в политическом плане в том числе, то на 2021 примем решение о включении вакцин против пневмококковой вакцины в календарь прививок.

В Украине Минздрав лицензировал "Менактру", которая защищает не от всех штаммов менингококковой инфекции, в частности от распространенного в Украине штамма. Что вы советуете по этому поводу? Ехать за границу, ввозить на территорию Украины и делать нелегально?

Советую депутатам внести изменения в законодательство. Чтобы лекарственные средства, в частности вакцины, зарегистрированные в Европейском сообществе Европейским агентством по лекарственным средствам, автоматически распространяли регистрации и на Украину. Сейчас мы имеем процедуру повторной регистрации в Украине наряду со странами евросообщества. На сегодняшний день производителю не выгодно регистрировать и продавать вакцины на рынке Украины.

Иммунолог Федор Лапий "Сейчас единственным способом получения вакцины является выезд в Польшу. Родители могут самостоятельно решать, или ехать и делать прививку. Главное условие, чтобы все происходило под наблюдением врачей”.

Как проверить вакцину: правильно ли ее хранили, не является ли она контрабандной?

Есть сайт Государственного экспертного центра Минздрава Украины, где есть Государственный реестр лекарственных средств. Здесь есть все зарегистрированные в Украине вакцины с соответствующими инструкциями и регистрационными удостоверениями.

Подлинность вакцины можно проверить на Государственном реестре лекарственных средств

Если возникает подозрение о качестве или подлинности вакцин, то вы можете обратиться к производителю. В Украине есть представительства компаний для того, чтобы получать информацию о лекарственных средствах, которые есть в продаже, и предоставлять сведениях об их оригинальности. Если говорить про государственные, коммунальные медицинские заведения, то вакцина поставляется через международные закупочные агентства через государственное предприятие "Укрвакцина" с соответствующими документами.

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В 2018 году была соответствующая реакция правоохранительных органов. Официально отсутствующая в Украине вакцина начала появляться в аптеках. В этом случае нужно обращаться в представительство компании производителя. Сами же компании также проводят мониторинги. Согласно действующему законодательству, лекарства в частных медицинских учреждениях, аптеках должны быть в упаковке на украинском языке. Если эта норма нарушена, возникают сомнения о легальности ввоза и распространения.

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Автор: Ирина Климчук