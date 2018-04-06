"Дефицитные" вакцины от бешенства: кто прячет и где их искать

Весной люди особенно часто становятся жертвами бездомных животных. Но когда обращаются в медучреждения за помощью, оказывается, что это тот еще квест – найти вакцину от бешенства. Попытались разобраться, что делать и какие альтернативы.

По информации доктора медицинских наук, профессора Тернопольского государственного медицинского университета им. И.Я. Горбачевского Василия Копчи, эпизоотическая ситуация с бешенством в Украине значительно ухудшилась за последних годы. Активные очаги природного типа этой инфекции находятся на всей территории нашей государства, большинство регистрируется в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Луганской областях. Если есть повышенная заболеваемость бешенством среди собак, кошек и сельскохозяйственных животных, значит – не все в норме в первую очередь среди хищных животных. Неконтролируемый рост в населенных пунктах количества бездомных собак и кошек и невнимательное отношение владельцев домашних животных к вакцинации является предпосылкой формирования очагов бешенства городского типа.

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По информации профессора Копчи, в нашей стране за медицинской помощью по поводу укусов животными ежегодно обращается около 110 тысяч человек, из них почти 20 тысяч получают антирабические прививки. Единичные случаи заболеваний бешенством среди людей связаны с несвоевременным обращением пострадавших за медицинской помощью, несвоевременным назначением антирабических прививок или даже отказом от специфической профилактики бешенства. Что может иметь фатальные последствия.

"Покусанные" истории

Галина из Тернополя стала жертвой бездомной собаки, получила от нее укус. Ее забрала скорая помощь. Все, что сделали в "скорой" и в больнице в первые минуты – промыли рану и помазали йодом. Это был выходной. Сказали с понедельника прийти и ложиться в больницу.

Пришла в понедельник, оформили на стационар. Но сказали, что вакцины от столбняка нет (вакцину от столбняка также используют при укусе животных – "24"). Мол, пробуйте искать сами, сейчас дефицит и мы ничего не сможем сделать. Ищите в Польше, может в Киеве,

– рассказала женщина.

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Зато в больнице в наличии была вакцина от бешенства, насчет которой медработники предупредили, что она имеет много побочных действий, поэтому они в течение 15 дней будут следить за состоянием пациентки.

Надо было подписать кучу документов, но когда спросила, что будет в случае, если побочные действия будут ужасные, то ответили – "все претензии к Индии. Это не наши лекарства",

– уточнила Галина.

В конце концов, от прививки от бешенства "не нашей" вакциной женщина отказалась. Но "не совсем честными путями", по ее выражению, достала вакцину от столбняка. При этом дочь Галины, которая живет во Львове, пробовала найти вакцину от бешенства во Львове, но не помогли ни связи, ни знакомые врачи – "дефицит, проблемно, тяжело".

Другая львовянка, Соломия, рассказала о похожем случае – знакомую укусила собака. И так же нигде не могли найти вакцину, в медучреждениях сказали, что нет. Решился вопрос только через министерство – позвонили в аптеку и там выдали по фамилии.

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Вакцина, ты где?

В свободном доступе есть информация Министерства здравоохранения относительно остатков иммунобиологических препаратов в регионах Украины, закупленных за средства государственного бюджета. Согласно этому списку, по состоянию на 01.03.2018 препарат против бешенства "Рабипур Рсес" есть в наличии почти во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области и города Киева. Также только 3 дозы – в Херсонской, 5 – в Ивано-Франковской области. При этом на Львовщине по состоянию на начало марта – 172 дозы, на Тернопольщине – 241.

Вырисовывается картина, сходная с той, когда государство гарантирует лекарства для определенного перечня заболеваний, но на местах врачи говорят, что этих лекарств нет. Минздрав уже давал такие разъяснения, мы описали их в статье "Как найти лекарства, которых "нет", и добиться от врачей гарантированного государством лечения".

Вакцины от бешенства можно найти в интернет-аптеках

Где найти, у кого спрашивать

В ответ на запрос сайта "24" в Минздраве разъяснили ситуацию. В 2018 году были внесены изменения в Постановление КМУ от 17 марта 2011г. № 298 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению", согласно которому Минздрав проводит мониторинг уровня обеспечения учреждений здравоохранения, в том числе вакцинами и лекарствами, и перераспределяет их остатки в десятидневный срок в соответствии с фактической потребностью. С целью корректировки уровня обеспечения перераспределение вакцин и лекарственных средств может осуществляться учреждениями здравоохранения, подчиненными учреждениями самостоятельно, по взаимному согласованию, с предоставлением в Минздрав и соответствующее структурное подразделение по вопросам здравоохранения подтверждающих документов о перераспределении, или Минздравом в соответствии с фактической потребностью, указанной в заявках. Это позволяет регионам перераспределять лекарства и вакцины самостоятельно, без вмешательства министерства, а лишь с последующим информированием его об изменениях в количестве лекарств. И в случае критической ситуации Минздрав может оперативно осуществить перераспределение.

Вакцины, входящие в календарь прививок, закупаются за средства Государственного бюджета Украины специализированными международными организациями. Далее Минздрав передает закупленные вакцины структурным подразделениям по вопросам здравоохранения ОГА, а те – местным учреждениям здравоохранения, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно. В Минздраве подчеркивают: все закупленные вакцины безопасны, эффективны и качественные, преквалифицированные ВОЗ.

Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в региональное структурное подразделение по вопросам здравоохранения, которое должно осуществить перераспределение в пределах региона. Своевременное распределение лекарств и вакцин по конкретным учреждениям здравоохранения – этот вопрос относится к компетенции органов местной власти,

– пояснили в Минздраве.

Следовательно, если в больнице на вашу беду разводят руками – не стесняйтесь поднять на ноги всех медицинских чиновников региона. Что поделаешь, наша медицина еще только стала на путь реформирования.

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Где купить вакцину от бешенства

Купить за собственные деньги вакцину выглядит не слишком трудно – на запрос в Google получаем целый список аптек, которые предлагают соответствующие специфические вакцины. Но загвоздка в ценах. Стоимость одной дозы стартует от 4000 гривен. Есть и дешевле, около 500 грн, но о таких уже пишут "нет в наличии".



Но цены на вакцины от бешенства – тоже "кусачие"

Где есть опасность, а где – нет

Но даже если вас укусило животное, не впадайте в панику. Возможно, прививка вам и не понадобится. Запомните рекомендации врачей, когда надо вакцинироваться от бешенства, а когда – нет.

Прививка от бешенства нужна:

– если укусило, поцарапало или капнуло слюной на кожу или слизистые оболочки явно больное, подозрительное или неизвестное животное, также – дикое плотоядное животное, хищная птица, дикий грызун, мышь;

– если поранились предметом, загрязненным слюной или мозгом больных или с подозрением на бешенство животных;

– если укусило, поцарапало или попала слюна домашнего животного, которое через 10 дней после контакта заболело, погибло или исчезло;

– если укусил, поцарапал или попала слюна домового грызуна – мыши, крысы – в неблагополучной по бешенству местности;

– при ослюнении или повреждении кожи человеком, больным бешенством.

Прививка от бешенства не требуется:

– если ранение нанесла нехищная птица;

– если поцарапал или укусил мелкий грызун в местности, где бешенство не регистрировалось более 2 лет;

– если случайно употребили термически обработанное мясо или молоко бешеных животных;

– при незначительных и средней тяжести повреждениях, нанесенных домашним животным, которое после того в течение 10 дней не заболело.