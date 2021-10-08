Суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, Труханов может давить на следствие, используя свое влияние.
Заметьте Труханов превратил Одессу в "княжество": на Банковой почувствовали конкуренцию
Кроме того, говорится, что сумма залога – 120 миллионов – обусловлена тем, что мэр Одессы имеет не только личные активы, а также – у него собственная партия и много коллег. Они могут быть заинтересованы в его благополучии.
Труханов заявил, что он якобы не имеет таких денег. В ответ ему посоветовали обратиться с просьбой о помощи к маме (согласно декларации, она является самой богатой в семье).
Дело Труханова: главное
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября сообщила, что подписала подозрения Труханову и еще 4 должностным лицам.
- Говорится о совместном расследовании НАБУ и САП по завладению земельными участками в Одессе.
- Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю под застройку.
- По предварительным данным, сумма ущерба, как следствие, составляла более 689 миллионов гривен.
- Антикоррупционная прокуратура попросила арестовать Труханова. В то же время есть право внесения залога. Его сумма – 120 миллионов гривен.