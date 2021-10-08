Суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, Труханов может давить на следствие, используя свое влияние.

Заметьте Труханов превратил Одессу в "княжество": на Банковой почувствовали конкуренцию

Кроме того, говорится, что сумма залога – 120 миллионов – обусловлена ​​тем, что мэр Одессы имеет не только личные активы, а также – у него собственная партия и много коллег. Они могут быть заинтересованы в его благополучии.

Труханов заявил, что он якобы не имеет таких денег. В ответ ему посоветовали обратиться с просьбой о помощи к маме (согласно декларации, она является самой богатой в семье).

Дело Труханова: главное

  • Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября сообщила, что подписала подозрения Труханову и еще 4 должностным лицам.
  • Говорится о совместном расследовании НАБУ и САП по завладению земельными участками в Одессе.
  • Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю под застройку.
  • По предварительным данным, сумма ущерба, как следствие, составляла более 689 миллионов гривен.
  • Антикоррупционная прокуратура попросила арестовать Труханова. В то же время есть право внесения залога. Его сумма – 120 миллионов гривен.