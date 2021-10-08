ВАКС не смог избрать меру пресечения мэру Одессы Труханову

Геннадию Труханову 8 октября не смогли избрать меру пресечения. Антикоррупционная прокуратура просила арестовать мэра Одессы с правом внесения 120 миллионов гривен залога.

Суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, Труханов может давить на следствие, используя свое влияние.

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Кроме того, говорится, что сумма залога – 120 миллионов – обусловлена ​​тем, что мэр Одессы имеет не только личные активы, а также – у него собственная партия и много коллег. Они могут быть заинтересованы в его благополучии.

Труханов заявил, что он якобы не имеет таких денег. В ответ ему посоветовали обратиться с просьбой о помощи к маме (согласно декларации, она является самой богатой в семье).

Дело Труханова: главное