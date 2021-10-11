8 октября суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, они будут требовать арестовать политика с альтернативой залога.

Читайте также ВАКС не смог избрать меру пресечения мэру Одессы Труханову

Прокуратура хочет арестовать политика, но Труханов заявил, что не понимает подозрения

Прокурор перед заседанием рассказал, – ожидает, что суд встанет "на позицию прокуратуры" относительно обоснованности подозрения. Прокурор выразил надежду, что дело завершат быстрее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.

Прокурор по делу перед началом заседания объяснил ожидания по делу: смотрите видео "Одесса Сейчас"

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он не понимает, о чем говорится.

Я не понимаю, что за подозрение и что мне вменяют,
– заявил Труханов.

Геннадий Труханов дал комментарий перед началом продолжения рассмотрения ходатайства: смотрите видео "Одесса Новости"

ВАКС рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения городскому главе Одессы: смотрите видео из зала суда

Коротко о деле Геннадия Труханова

  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову и еще 4 должностным лицам.
  • Речь идет о совместном расследовании НАБУ и САП по завладению земельными участками в Одессе.
  • 7 октября генпрокурор подписала сообщение о подозрении Труханову и еще 15 предполагаемым участникам преступления. Чиновники якобы незаконно передавали фирмам землю под застройку. Общая сумма убытков общине Одессы составляет более 689 миллионов гривен.
  • Антикоррупционная прокуратура попросила арестовать Труханова. В то же время есть право внесения залога. Его сумма – 120 миллионов гривен. Сам Труханов заявил, что у него якобы нет таких денег. В ответ ему посоветовали обратиться с просьбой о помощи к маме (согласно декларации, она самая богатая в семье).