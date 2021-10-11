8 октября суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, они будут требовать арестовать политика с альтернативой залога.
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Прокуратура хочет арестовать политика, но Труханов заявил, что не понимает подозрения
Прокурор перед заседанием рассказал, – ожидает, что суд встанет "на позицию прокуратуры" относительно обоснованности подозрения. Прокурор выразил надежду, что дело завершат быстрее.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.
Прокурор по делу перед началом заседания объяснил ожидания по делу: смотрите видео "Одесса Сейчас"
Сам мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он не понимает, о чем говорится.
Я не понимаю, что за подозрение и что мне вменяют,
– заявил Труханов.
Геннадий Труханов дал комментарий перед началом продолжения рассмотрения ходатайства: смотрите видео "Одесса Новости"
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Коротко о деле Геннадия Труханова
- 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову и еще 4 должностным лицам.
- Речь идет о совместном расследовании НАБУ и САП по завладению земельными участками в Одессе.
- 7 октября генпрокурор подписала сообщение о подозрении Труханову и еще 15 предполагаемым участникам преступления. Чиновники якобы незаконно передавали фирмам землю под застройку. Общая сумма убытков общине Одессы составляет более 689 миллионов гривен.
- Антикоррупционная прокуратура попросила арестовать Труханова. В то же время есть право внесения залога. Его сумма – 120 миллионов гривен. Сам Труханов заявил, что у него якобы нет таких денег. В ответ ему посоветовали обратиться с просьбой о помощи к маме (согласно декларации, она самая богатая в семье).