ВАКС продолжил избрание меры пресечения мэру Труханову: онлайн-трансляция

Высший антикоррупционный суд продолжил рассматривать дело мэра Одессы Геннадия Труханова. Политику пытаются избрать меру пресечения.

8 октября суд назначил перерыв до понедельника, 11 октября. По словам прокурора, они будут требовать арестовать политика с альтернативой залога.

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Прокуратура хочет арестовать политика, но Труханов заявил, что не понимает подозрения

Прокурор перед заседанием рассказал, – ожидает, что суд встанет "на позицию прокуратуры" относительно обоснованности подозрения. Прокурор выразил надежду, что дело завершат быстрее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.

Прокурор по делу перед началом заседания объяснил ожидания по делу: смотрите видео "Одесса Сейчас"

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он не понимает, о чем говорится.

Я не понимаю, что за подозрение и что мне вменяют,

– заявил Труханов.

Геннадий Труханов дал комментарий перед началом продолжения рассмотрения ходатайства: смотрите видео "Одесса Новости"

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Коротко о деле Геннадия Труханова