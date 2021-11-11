Следствие считает Владимира Галантерника создателем преступной организации, незаконно захватывавшей земли территориальной общины Одессы. И таким образом нанесшей ущерб городу более чем на 558 миллионов гривен.

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Дело против Галантерника теперь можно вести заочно

Владимир Галантерник находится за пределами Украины. Э то в Антикоррупционном суде подчеркнули представители прокуратуры: мол, подозреваемый годами большую часть времени живет за границей.

В 2017 – 215 дней.

У 2018 – 221.

У 2019 – 240.

У 2020 – 191.

Это не смогли опровергнуть и адвокаты, признав, что Галантерник действительно часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Учитывая все это, судья Оксана Олейник 9 ноября разрешила проводить в деле заочное следствие.

Еще 2 ноября, напомним, стало известно, что бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск .

Обратите внимание: Сергей Стерненко еще в 2020 году называл Геннадия Труханова и Владимира Галантерника заказчиками нападения на него в 2018 году.

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