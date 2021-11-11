ВАКС разрешил заочное следствие против Галантерника, потому что тот почти не живет в Украине

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил заочное расследование дела о хищении земель в Одессе, в котором фигурирует бизнесмен Владимир Галантерник, а также городской голова Геннадий Труханов. Соответствующее решение приняла судья Оксана Олейник, как сообщили в ЦПК (Центре противодействия коррупции).

Следствие считает Владимира Галантерника создателем преступной организации, незаконно захватывавшей земли территориальной общины Одессы. И таким образом нанесшей ущерб городу более чем на 558 миллионов гривен.

К слову, в конце октября Впервые за время работы: ВАКС отправил в тюрьму коррупционера

Дело против Галантерника теперь можно вести заочно

Владимир Галантерник находится за пределами Украины. Это в Антикоррупционном суде подчеркнули представители прокуратуры: мол, подозреваемый годами большую часть времени живет за границей.

В 2017 – 215 дней.

У 2018 – 221.

У 2019 – 240.

У 2020 – 191.

Это не смогли опровергнуть и адвокаты, признав, что Галантерник действительно часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Учитывая все это, судья Оксана Олейник 9 ноября разрешила проводить в деле заочное следствие.

Еще 2 ноября, напомним, стало известно, что бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск.

Как Украина узнала о громком деле по хищению земли в Одессе

В начале октября генпрокурор Венедиктова проинформировала о разоблачении масштабной схемы хищения земли в Одессе. Тогда она заявила, что подозрения подписаны 5 людям, среди которых и мэр города Геннадий Труханов.

Пока что же все фигуранты на свободе, потому что вышли под залог, и только Владимир Галантерник избежал судебного процесса, так как находится за границей Украины.