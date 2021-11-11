ВАКС разрешил заочное следствие против Галантерника, потому что тот почти не живет в Украине
Источник:телеграм ЦПК
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил заочное расследование дела о хищении земель в Одессе, в котором фигурирует бизнесмен Владимир Галантерник, а также городской голова Геннадий Труханов. Соответствующее решение приняла судья Оксана Олейник, как сообщили в ЦПК (Центре противодействия коррупции).
Следствие считает Владимира Галантерника создателем преступной организации, незаконно захватывавшей земли территориальной общины Одессы. И таким образом нанесшей ущерб городу более чем на 558 миллионов гривен.
К слову, в конце октября Впервые за время работы: ВАКС отправил в тюрьму коррупционера
Дело против Галантерника теперь можно вести заочно
Владимир Галантерник находится за пределами Украины. Это в Антикоррупционном суде подчеркнули представители прокуратуры: мол, подозреваемый годами большую часть времени живет за границей.
- В 2017 – 215 дней.
- У 2018 – 221.
- У 2019 – 240.
- У 2020 – 191.
Это не смогли опровергнуть и адвокаты, признав, что Галантерник действительно часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.
Учитывая все это, судья Оксана Олейник 9 ноября разрешила проводить в деле заочное следствие.
Еще 2 ноября, напомним, стало известно, что бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск.Обратите внимание: Сергей Стерненко еще в 2020 году называл Геннадия Труханова и Владимира Галантерника заказчиками нападения на него в 2018 году.
Как Украина узнала о громком деле по хищению земли в Одессе
- В начале октября генпрокурор Венедиктова проинформировала о разоблачении масштабной схемы хищения земли в Одессе. Тогда она заявила, что подозрения подписаны 5 людям, среди которых и мэр города Геннадий Труханов.
- Пока что же все фигуранты на свободе, потому что вышли под залог, и только Владимир Галантерник избежал судебного процесса, так как находится за границей Украины.