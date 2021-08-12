До окончательного приговора суда по делу Лозовенко будет находиться в СИЗО. Однако за 1,4 миллиона залога подозреваемая может выйти на свободу.

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В чем подозревают Лозовенко

Чиновница является членом партии "Доверяй делам" и директором строительной компании "Пик-Строй". В 2019 году она якобы в сговоре с должностными лицами Николаевского горсовета подписала тендер. Так, во время реконструкции площади Соборной Лозовенко удалось присвоить 26 миллионов.

Все потому, что работы провели по завышенным ценам. Всего на них выделили 88,3 миллиона гривен, но впоследствии якобы добавили еще более 37 миллионов.

По делу правоохранители подозревают 8 человек. Им инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.



Суд взял под стражу Марину Лозовенко / Фото "Думская"

Чиновник из Николаева пытался бежать