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      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

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      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

      Сезон гриппа-2018 приближается. О том, какие вакцины помогут уберечься от болезни, кому они противопоказаны и сколько прививок нужно делать, выяснили журналисты 24 канала.

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      Что такое грипп?

      Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

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      Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При первых симптомах обращайтесь к врачу.

       

      Каковы симптомы гриппа?

      Заметные:

      • высокая температура, которая держится минимум пять дней;
      • лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита, возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель.

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      Как от него уберечься?

      Лучший способ – ежегодное вакцинирование от гриппа. Вакцинация снижает риск заболеть гриппом и предупреждает возникновение тяжелых осложнений болезни.

      Когда нужно делать вакцинацию?

      Уже можно. В Министерстве здравоохранения Украины объясняют: вакцинироваться желательно в сентябре-октябре, до того, как начнется циркуляция вирусов гриппа. Тогда у организма успеет выработаться иммунитет и достаточное количество защитных антител.

      Прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки гриппа.

       

      Какие существуют вакцины?

      В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа: "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе качественные и безопасные.

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      В чем между ними разница 24 каналу объяснил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Шупика Федор Лапий.

      По его словам, обе вакцины – это так называемые сплит-вакцины, что означает расщепленный вирус. Чем они отличаются? Первая вакцина защищает от трех вирусов гриппа, так называемая трехвалентная вакцина. Она южнокорейская. Вторая – впервые появилась в этом году в Украине, но такие вакцины ранее использовались и в США, и во Франции, во многих других странах мира, это не какая-то новая вакцина. Она защищает от четырех вирусов гриппа, то есть является квадривалентной.

      Первая вакцина, которая защищает от трех вирусов гриппа, в Украине зарегистрирована для детей, начиная с 6 месяцев жизни. Вторая вакцина, от четырех вирусов, – с трех лет жизни. Но. Эта вакцина в Евросоюзе Европейским агентством по лекарственным средствам зарегистрирована от 6 месяцев и, насколько я знаю, эти изменения в инструкции будут у нас в Украине в 2019 году. Это процедурные вопросы, ибо Украина автоматически не принимает инструкции утвержденные или переутвержденные Европейским агентством лекарственных средств, процедура подачи заявки о внесении изменений в инструкции, поэтому есть такая разница,
      – пояснил Лапий.

      Сколько прививок нужно делать?

      Как отметил иммунолог, в этом вопросе врач должен руководствоваться указаниями, приведенными в инструкции. "Производитель проводит исследования своей вакцины, как отвечают на вакцинацию дети и взрослые в различные возрастные периоды, и предоставляет рекомендации относительно того, вводить одну дозу или две дозы. В данном случае, когда речь идет о вакцине против гриппа, действовать нужно согласно указаний, приведенных в инструкциях", – отметил он.

       

      Каковы противопоказания к вакцинации?

      • Вакцинация не проводится при острой болезни, простуде, которая протекает с температурой тела выше 38-38,5 градусов. "Если мы говорим о простуде без температуры, то оценивается тяжесть течения болезни. Среднее или тяжелое течение является противопоказанием. Если мы говорим о легком течении простуды, незначительный насморк без высокой температуры – то вакцинация может быть проведена", – отметил Лапий.
      • Вакцинация не проводится, если есть основания полагать, что не будет сформирован иммунный ответ. Например, если пациент принимает иммуносупрессивную терапию, которая подавляет иммунный ответ. Или если человек имеет тяжелый иммунодефицит – вакцина безопасна, но в этом случае на нее не будет сформировано иммунного ответа.
      • Вакцинация не проводится, если у пациента есть тяжелая аллергическая реакция на вакцину. "Подчеркиваю, что именно тяжелая аллергическая реакция к вакцине, если она ранее применялась, или к компонентам вакцины является противопоказанием", – отметил Лапий.

      Как сочетать вакцину от гриппа с другими вакцинами?

      Вакцина против гриппа может быть введена с любой другой вакциной как в один день, так и с любым интервалом.

       

      Как правильно делать прививку?

      1. Обратиться к врачу (то ли семейному, то ли терапевту, то ли педиатру). Врач осмотрит вас, определит, нет ли противопоказаний, а также предоставит советы по транспортировке вакцины, ведь она требует сохранения холодовой цепи.

      2. Купить вакцину в аптеке вашего города или непосредственно в клинике.

      Вакцина, как и антибиотики, относится к рецептурным препаратам, они должны отпускаться по рецепту. Провожу параллель с антибиотиками, потому что они (вакцины – "24"), увы, так же, как и антибиотики, продаются без рецептов. Кроме того что нужно иметь рецепт, нужно еще иметь договоренность с врачом, относительно осмотра, консультирования и проведения вакцинации,
      – отметил Лапий.

      С того момента, как вы купили вакцину, до момента ее введения должно пройти не более двух часов. Иначе вакцина может потерять свои защитные свойства. Поэтому в Минздраве например, настоятельно советуют сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины.

      Важно также соблюдать условия хранения и транспортировки вакцины. Важно не нарушить холодовой цепи. Иначе вакцина может потерять свои качества. С этим поможет справиться специальная сумка с холодовым элементом, которую можно приобрести или же получить под залог в аптеке. Также некоторые аптеки предоставляют услугу бесплатной доставки вакцины.

      3. Получите прививки. Вакцинацию осуществляют в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он оборудован для этого. Также можно обратиться в частные медицинские учреждения.

      По словам Лапия, в процессе прививки возможны "подводные камни". "Если вы приобрели вакцину в аптеке, не посоветовавшись с врачом, то врач может сказать, что он вам ее не назначал, и отказаться вводить. Бывает, что медицинские работники отказываются, чтобы пациент приходил со своей вакциной, даже если она приобретена по рецепту, даже если были соблюдены условия хранения и транспортировки вакцин и вакцина имеет все необходимые документы, предусмотренные в Украине. Тогда стоит сменить медицинское учреждение. В частных медицинских центрах из "подводных камней" может вылезти такое: за ваши деньги вас попросят сделать большое количество дополнительных анализов. Это не нужно делать, но предложить могут", – объяснил иммунолог.

      Долго ли действует вакцина?

      Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Здоровье Профилактика заболеваний Вакцина Министерство здравоохранения Украины Грипп в Украине
      Источник: 24 канал
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