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      Валенсия – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Валенсия – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч
      Валенсия - МЮ прогноз букмекеров

      Испанская "Валенсия" в этом матче уже ни на что не претендует. Команда не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Зато МЮ еще имеет шансы зацепиться за первую строчку в группе. Правда для этого надо побеждать ту же "Валенсию" на выезде и надеяться, что "Ювентус" не обыграет на выезде "Янг Бойз".

      Однако букмекеры не слишком верят в то, что МЮ сможет на выезде обыграть "Валенсию". Именно испанская команда имеет больше шансов на победу. Например, в William Hill на победу "Валенсии" коэффициент 2,45, в то время как на "Манчестер Юнайтед" – 3,00. Ничья в этом матче оценена их экспертами в 3,30.

      Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 11 декабря

      PariMatch на победу МЮ выставил несколько ниже коэффициент – 2,95. Что касается победы хозяев поля, то на них показатель 2,55. Ничья – 3,30.

      Самый низкий коэффициент на победу английской команды в Marathon bet – 2,83. При этом что коэффициент на победу "Валенсии" – 2,50. На ничью – 3,34.

      В "Фаворит спорт" победа "Валенсии" – 2,48. На то, что победит МЮ -– 2,96. Ничья в матче – 3,35.

      Напомним, матч "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 12 декабря. Начало – в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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