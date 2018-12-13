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      "Валенсия" обыграла МЮ в Лиге чемпионов: видео голов

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      Валенсия – Манчестер Юнайтед: видео голов, обзор матча
      Валенсия – Манчестер Юнайтед: видео голов

      В шестом матче группового этапа Лиги чемпионов испанская "Валенсия" принимала на своем поле английский "Манчестер Юнайтед". И нанесла поражение МЮ.

      Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1
      Голы: Гобер, 17, Джонс, 47 (авт) – Рашфорд, 87

      "Валенсия", кроме престижа, ни на что в этом матче не могла надеяться. Испанская команда занимала третье место и вылетала в Лигу Европы. Зато МЮ в случае победы на "Месталье" и поражение "Ювентуса" в матче против швейцарского "Янг Бойз", мог выйти из группы с первого места. Швейцарцы победили. И "Манчестер Юнайтед" не сумел выполнить свою задачу.

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      "Валенсия" вышла вперед на 17-й минуте. Точный ударом отметился Гобер. Который пробил между двух защитников в нижний дальний угол ворот мимо голкипера.

      В общем хозяева поля больше атаковали и пробивали по воротам соперников.

      МЮ в первом тайме мог рассчитывать на пенальти, однако арбитр не заметил игру рукой Диакаби в своей штрафной после удара Мати. Также прекрасную возможность упустил Погба, с близкого расстояния отправив мяч мимо рамки ворот.

      В начале второго тайма МЮ забил. Но Джонс отправил мяч в собственные ворота – в борьбе с Батшуаи защитник протолкнул мяч мимо Ромеро.

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      Все, что смог "Манчестер Юнайтед" – гол в конце матча. Его забил Рашфорд, который вышел на замену.

      МЮ проигрывает, но выходит в плей-офф Лиги чемпионов. "Валенсия" же продолжит выступления и Лиге Европы.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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