Валенсия – Манчестер Юнайтед: видео голов, обзор матча

В шестом матче группового этапа Лиги чемпионов испанская "Валенсия" принимала на своем поле английский "Манчестер Юнайтед". И нанесла поражение МЮ.

Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Гобер, 17, Джонс, 47 (авт) – Рашфорд, 87

"Валенсия", кроме престижа, ни на что в этом матче не могла надеяться. Испанская команда занимала третье место и вылетала в Лигу Европы. Зато МЮ в случае победы на "Месталье" и поражение "Ювентуса" в матче против швейцарского "Янг Бойз", мог выйти из группы с первого места. Швейцарцы победили. И "Манчестер Юнайтед" не сумел выполнить свою задачу.

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"Валенсия" вышла вперед на 17-й минуте. Точный ударом отметился Гобер. Который пробил между двух защитников в нижний дальний угол ворот мимо голкипера.

В общем хозяева поля больше атаковали и пробивали по воротам соперников.

МЮ в первом тайме мог рассчитывать на пенальти, однако арбитр не заметил игру рукой Диакаби в своей штрафной после удара Мати. Также прекрасную возможность упустил Погба, с близкого расстояния отправив мяч мимо рамки ворот.

В начале второго тайма МЮ забил. Но Джонс отправил мяч в собственные ворота – в борьбе с Батшуаи защитник протолкнул мяч мимо Ромеро.

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Все, что смог "Манчестер Юнайтед" – гол в конце матча. Его забил Рашфорд, который вышел на замену.

МЮ проигрывает, но выходит в плей-офф Лиги чемпионов. "Валенсия" же продолжит выступления и Лиге Европы.