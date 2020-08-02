Оппозиционер и оппонент нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Валерий Цепкало – прибыл в Киев. До этого он находился в Москве. Политик считает, что в Беларуси его собираются арестовать.

Валерий Цепкало собирался баллотироваться на будущих президентских выборах в Беларуси. Впрочем, его кандидатуру не зарегистрировала ЦИК. О приезде политика в Киев сообщил его прессекретарь Алексей Урбан, передает Интерфакс-Запад.

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В то же время, цель его визита пока не известна. До этого Цепкало находился в Москве почти неделю. Туда он уехал вместе с детьми, заявив, что в Беларуси его могут арестовать. В то же время, его жену якобы собирались лишить родительских прав.

Такую информацию Цепкало якобы получил от друзей в правоохранительных органах – МВД и КГБ Беларуси.



Валерий Цепкало с женой Вероникой и детьми / Фото muzh-zhena.ru

В то же время, в Беларуси осталась жена Вероника Цепкало. Она вместе с единственной оппозиционной к Лукашенко кандидаткой в президенты Светланой Тихановской проводит предвыборную кампанию.

Кто такой Валерий Цепкало: кратко

Он – бывший глава Белорусского парка высоких технологий – специального налогово-правового режима, целью которого является создание благоприятных условий для разработки в стране программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

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