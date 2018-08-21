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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Валерий Меладзе попросил грузинское гражданство, – СМИ

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Валерий Меладзе хочет грузинское гражданство?
Валерий Меладзе хочет грузинское гражданство?

Российский певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

Об этом информирует Georgian News Agency.

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По данным СМИ, речь идет о предоставлении артисту грузинского гражданства при сохранении российского.

Отмечается, что Меладзе решил воспользоваться новым законом Грузии "О гражданстве", который позволяет уроженцам страны восстановить гражданство Грузии, которое они потеряли при получении гражданства другой страны.

Как известно, сейчас певец находится в родном городе Батуми, где выступал на концертах в честь певца и актера Вахтанга Кикабидзе.


Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой

Кто такой Валерий Меладзе? Российский певец грузинского происхождения. Его младший брат – известный композитор Константин Меладзе. В 2006 году Валерий Меладзе получил звание заслуженного артиста России.

Теги: Музыка LifeStyle Новости России Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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