Дожди с грозами прошли в регионах 29 июля. Впоследствии обнародовали много фото с мест инцидентов.
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Ситуация в Днепропетровской области
В ГСЧС Днепропетровской области сообщили, что 29 июля было более 8 выездов спасателей в регионе. В основном к ним обращались из-за поваленных деревьев. Где-то они перекрывали дорогу, а на улице Томской В Днепре вообще перекрыло вход в дом.
Издание "Днепр Оперативный" сообщило, что кроме всего поваленные деревья перекрывали пути. Однако не указали, где именно. Также в Самарском районе Днепра ветер сорвал крышу магазина. Её отнесло на два жилых дома рядом и частично задело припаркованный автомобиль. К счастью, люди не пострадали.
Последствия непогоды в Днепропетровской области и в Харькове / Фото ГСЧС
Валило деревья в Харьковской области
О ситуации в области сообщили в ГСЧС Харьковской области. Всего за сутки спасатели там оказывали помощь людям 3 раза. Эти случаи были в разных населенных пунктах – селе Миловка, поселке Савинцы, городе Балаклея.
Там в результате сильного ветра на дорогу попадали деревья. Во всех случаях спасатели использовали бензопилы, которыми распилили их.
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