Валило деревья и срывало крыши: непогода накрыла Харьковскую и Днепропетровскую области – видео

В Днепре и на Харьковской области снова пронеслась непогода. Из-за сильных порывов ветра повалило много деревьев. Кроме этого в Днепре сорвало крышу магазина.

Дожди с грозами прошли в регионах 29 июля. Впоследствии обнародовали много фото с мест инцидентов.

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Ситуация в Днепропетровской области

В ГСЧС Днепропетровской области сообщили, что 29 июля было более 8 выездов спасателей в регионе. В основном к ним обращались из-за поваленных деревьев. Где-то они перекрывали дорогу, а на улице Томской В Днепре вообще перекрыло вход в дом.

Издание "Днепр Оперативный" сообщило, что кроме всего поваленные деревья перекрывали пути. Однако не указали, где именно. Также в Самарском районе Днепра ветер сорвал крышу магазина. Её отнесло на два жилых дома рядом и частично задело припаркованный автомобиль. К счастью, люди не пострадали.

Последствия непогоды в Днепропетровской области и в Харькове / Фото ГСЧС

Валило деревья в Харьковской области

О ситуации в области сообщили в ГСЧС Харьковской области. Всего за сутки спасатели там оказывали помощь людям 3 раза. Эти случаи были в разных населенных пунктах – селе Миловка, поселке Савинцы, городе Балаклея.

Там в результате сильного ветра на дорогу попадали деревья. Во всех случаях спасатели использовали бензопилы, которыми распилили их.

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