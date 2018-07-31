"Валите из России хохлы": в сети показали фото "расправы" над украинским авто в Сочи

В российском курортном Сочи на автомобиле с донецкими номерами неизвестные оставили оскорбительную записку в адрес украинцев – "валить из России".

Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский в своем Twitter.

Читайте также: "Мы братские народы": Лавров сделал циничное заявление об отношениях России и Украины

На фотографии видно, что автомобиль BMW с номерными знаками "АН" также разрисовали краской.

Будьте прокляты, хохлы. Валите из России,

– говорится в записке.

По словам владельца автомобиля, инцидент произошел на парковке возле их отеля.

Сам журналист комментируя такой поступок, отметил, что "россияне высказывают свое уважение туристам из братской ДНР".