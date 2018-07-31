"Валите из России хохлы": в сети показали фото "расправы" над украинским авто в Сочи
В российском курортном Сочи на автомобиле с донецкими номерами неизвестные оставили оскорбительную записку в адрес украинцев – "валить из России".
Соответствующее фото опубликовал журналист Денис Казанский в своем Twitter.
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На фотографии видно, что автомобиль BMW с номерными знаками "АН" также разрисовали краской.
Будьте прокляты, хохлы. Валите из России,
– говорится в записке.
По словам владельца автомобиля, инцидент произошел на парковке возле их отеля.
Сам журналист комментируя такой поступок, отметил, что "россияне высказывают свое уважение туристам из братской ДНР".
Источник: 24 Канал
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