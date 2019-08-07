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      Валютная либерализация: с 8 августа бизнес может покупать валюту в кредит – без ограничений

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      Валюту можно покупать в кредит без ограничений
      Валюту можно покупать в кредит без ограничений / Иллюстративное фото (pixabay)

      НБУ разрешил бизнесу с 8 августа покупать иностранную валюту за кредитные деньги в гривне и без ограничений по сумме. С помощью этого шага валютной либерализации предприятия смогут работать эффективнее и покупать необходимую для выполнения собственных обязательств валюту.

      Об изменениях в системе надзора со стороны Нацбанка за валютными операциями в Украине сообщили в пресс-службе НБУ.

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      Кроме разрешения на приобретение валюты в кредит будем иметь и другую важную перемену:

      ► Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от НБУ информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

      Что это даст? Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции, а значит – экономить время и другие ресурсы.

      Новые валютные ослабления вступают в силу с 8 августа 2019 года.

      Национальный банк продолжает программу по валютной либерализации, ориентируясь на макроэкономическую ситуацию в стране: с начала 2019 года отменено уже более 30 валютных ограничений.
      Ранее отменили, например
      – Обязательную продажу валютной выручки бизнесом.
      – Предварительное резервирование гривны для покупки валюты.
      – Ограничение на вывод дивидендов за границу.

      Банки с 5 августа начали открывать новые счета клиентам, применяя международный номер счета IBAN: что это такое – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Деньги Бизнес Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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