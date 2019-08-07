Валютная либерализация: с 8 августа бизнес может покупать валюту в кредит – без ограничений

НБУ разрешил бизнесу с 8 августа покупать иностранную валюту за кредитные деньги в гривне и без ограничений по сумме. С помощью этого шага валютной либерализации предприятия смогут работать эффективнее и покупать необходимую для выполнения собственных обязательств валюту.

Об изменениях в системе надзора со стороны Нацбанка за валютными операциями в Украине сообщили в пресс-службе НБУ.

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Кроме разрешения на приобретение валюты в кредит будем иметь и другую важную перемену:

► Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от НБУ информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

Что это даст? Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции, а значит – экономить время и другие ресурсы.

Новые валютные ослабления вступают в силу с 8 августа 2019 года.

Национальный банк продолжает программу по валютной либерализации, ориентируясь на макроэкономическую ситуацию в стране: с начала 2019 года отменено уже более 30 валютных ограничений.

Ранее отменили, например

– Обязательную продажу валютной выручки бизнесом.

– Предварительное резервирование гривны для покупки валюты.

– Ограничение на вывод дивидендов за границу.

Банки с 5 августа начали открывать новые счета клиентам, применяя международный номер счета IBAN: что это такое – в материале 24 канала.