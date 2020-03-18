Валютные ограничения из-за карантина: почему не стоит паниковать

Самые большие государственный и коммерческий банки ввели некоторые валютные ограничения из-за нехватки наличности на рынке. Они временные и не касаются обменов онлайн. Зачем это делают, чего ждать дальше и почему не стоит паниковать, рассказываем в материале сайта 24 канала.

Украинцы на карантине из-за распространения коронавируса в Украине и мире. Это не оставило экономику без негативных последствий. В Украине заговорили про валютные ограничения. И в то время как НБУ уверяет, что валютных ограничений не будет, некоторые банки уже начали их частично вводить. Основой для этого стала паника среди украинского населения и бизнеса.

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Какие банки ввели валютные ограничения?

С 18 марта клиенты "Приватбанка" могут обменять валюту только онлайн. Об этом сообщают в пресс-службе банка.



"Приватбанк" ввел частичные валютные ограничения / GettyImages

Обменять валюту можно через:

мобильный банк Privat24;

веб версию Приват24;

сеть терминалов самообслуживания.

Наличку в иностранной валюте смогут получить только владельцы наличных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

В банке объясняют, что ввели ограничения для безопасности людей во время карантина, а также из-за прекращения авиасообщения, ведь именно таким способом доставляют наличную валюту в Украину. Поэтому ограничения будут действовать как минимум до 30 марта.

Что такое валютные ограничения?

Это правила, которые ограничивают операции с валютой. Валютные ограничения могут быть выборочными, к примеру, запрет только покупки населением иностранной валюты в наличном виде. Или полный запрет.

Похожие ограничения ввел и крупнейший коммерческий банк Украины – "Альфа-Банк". Однако, в отличие, от "Приватбанка", "Альфа" продолжит покупать наличную валюту у украинцев, а продавать только онлайн.

Ukrsibbank пока не сообщает о прекращении продаж валюты. Однако, в банке уже призывают максимально перевести денежные операции в режим онлайн. Также ввели временные ограничения на допустимое количество одновременного пребывания клиентов в помещении отделений. Одновременно в отделении банка сможет находиться от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения.

Почему в Украине заговорили про валютные ограничения?

Распространение коронавируса, угроза мирового экономического кризиса и карантин в Украине. Эти вещи вызвали панику среди населения и заставили украинцев избавляться от гривны и покупать валюту.



Карантин в Украине / 24 канал

Украинская гривна с начала марта упала более чем на 10% относительно доллара. Основной спад начался на прошлой неделе. Главная причина – не ухудшение мировой экономической ситуации, а украинцы и украинский бизнес, которые на волне паники массово скупают валюту. Тем самым, подрывая ее.

Только за 5 рабочих дней украинцы купили 2,1 миллиарда долларов, из которых 1,7 миллиарда купил бизнес, по информации НБУ.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, многие политологи говорят, что причина нехватки валюты в том, что с украинского рынка уходят иностранные инвесторы, которые вложились в ОВГЗ. И действительно, они уходят, но их доля не так значима, как доля внутренних игроков (население и бизнес).

Существует ли угроза введения полного валютного ограничения?

Нацбанк отмечает, что пока они не рассматривают возможности введения валютных ограничений в Украине, поскольку контролируют ситуацию. У регулятора достаточно резервов для того чтобы удерживать ситуацию с валютой под контролем.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурийй на брифинге по работе банков и финансовых рынков.

Сейчас наши резервы на достаточном уровне – они составляют более 25 миллиардов долларов. Мы будем продолжать политику "сглаживания колебаний", ведь это необходимо для сохранения стабильности на валютном рынке,

– пояснил Олег Чурийй.

В НБУ уверены, что введение валютных ограничений негативно воспримут как обычные граждане, так и компании.

Если бы ввели валютные ограничения, это бы навредило украинским компаниям с внешнеэкономической составляющей. Это бы заморозило часть их деятельности.

Гривна упала бы гораздо больше, если бы НБУ не продавал валюту из золотовалютного резерва. Только с начала 2020 года Национальный банк Украины потратил 1 миллиард долларов, чтобы удержать гривну на относительно стабильном уровне. Олег Чурий заверил, что НБУ продает ровно столько валюты, "сколько нужно". Более ощутимые проблемы с падением курса на валютном рынке он объяснил трудностями с поставкой валюты в Украину, вызванных ограничениями из-за коронавируса.

Надо понимать, что резервы для того и нужны, чтобы использовать их в такие моменты. Они не нужны просто так. Чтобы лежали и мы ими гордились. Резервы – это запас на черный день. И этот черный день настал,

– написал Сергей Фурса.

Почему возникла проблема с нехваткой наличности?

С 16 марта Украина прекратила международное авиасообщение. Именно таким способом в Украину доставляют наличную валюту. Из-за того, что население массово скупает иностранную валюту и продает гривну, возник большой дисбаланс и соответственно нехватка наличной валюты.



На безналичном рынке такой нет проблем, поскольку Нацбанк ежедневно продает на рынок валюту из резервов.

Что будет дальше?

Прекращение международного авиасообщения в Украине / 24 канал

Из-за дефицита наличности на валютном рынке, курс гривны повысился при онлайн-обмене и на черных рынках. О том, что регулятор работает над решением вопроса нехватки наличной валюты на брифинге заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Есть определенные сложности с наличием наличного доллара. Это связано с тем, что ранее банковский сектор валюту завозил самолетами,

– отметила Рожкова.

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Заместитель главы НБУ заверила, что регулятор рассматривает альтернативные варианты доставки валюты. Она призвала украинцев сохранять спокойствие и немного подождать. А также пользоваться онлайн-сервисами украинских банков, избегая походов в отделение.

При настройке доставки валют, банки, вероятно, снимут ограничения.

МВФ как панацея

Кредит от МВФ может стабилизировать экономику Украины и сделать ее менее уязвимой для вызовов, которые приготовил мировой кризис. Программу кредитования стоимостью 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года утвердили еще в декабре 2019 года. Однако из-за того, что Украина не выполнила все условия, МВФ задерживает программу.

Что требует МВФ?

Украина должна принять важный закон о невозможности возвращения банков экс-владелцам, так называемый "антиколомойский" закон, завершить начатые реформы и урегулировать тарифы.

Сергей Фурса отмечает, что без помощи МВФ гривна будет падать каждый день. "Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, дорого нам обходится. И если существует сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента – это именно принятие" антиколомойского "закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда", – считает эксперт.

Сейчас Кабмин ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Ожидают положительный результат уже в скором времени.

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Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавируса Covid-19, 2 из них – летальные.

Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.



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