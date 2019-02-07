Вам тут не раді, або Чому краще росіянам "катати" по Росії

Радіостанція "Ехо Москви" влаштувала серед росіян опитування: де вони хотіли б жити – в путінській Росії чи порошенківській Україні? Результат виявився приголомшливим – натепер лише 14% росіян жадають і далі жити в Росії, а от 54% – хотіли б собі всього, що нині мають українці.

Зазначимо, що "Ехо Москви" – цілодобова інформаційна радіостанція з 46-мільйонною аудиторією, тобто слухає її кожен третій росіянин. Опитування радіостанції більш ніж красномовно свідчить про нинішній рейтинг "підтримки" росіянами режиму Путіна. І проливає світло на той факт, чому так багато росіян з Омсків та Рязанєй жадають нині переїхати в анексований Крим, де й досі залишається український дух.

Регулярно читаю анонімний блог Кримського Бандерівця, який щодня описує життя на окупованому півострові. Він постійно відзначає, що приїжджі росіяни і на 5-й рік окупації розпитують у кримчан, як пройти до найближчого банкомату "Сбербанка". Зі зловтіхою чують у відповідь: "Найближчий – у Краснодарському краї". На що росіяни щиро дивуються, бо начебто "Крим – це Росія". Але їх коректно виправляють, що це не зовсім так. (Саме коректно, адже в Російській Федерації заперечувати приналежність Криму – це кримінальний злочин за статтею "Екстремізм".)

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Зараз мова про тих росіян, які не знають реальної ситуації в Криму. Їдуть на півострів зі святою впевненістю, що там все – як у Росії. Лише згодом дізнаються про проблеми: банківські картки не працюють, мобільний російський оператор МТС у роумінгу. Тоді й дивуються, як так може бути? Чому їм про це нічого не відомо? Чому про це не розказують по телевізору? Наївні…

Але ж так само росіяни нічого не знають і про Україну. Досі продовжують до нас пертися в гості, як до братнього народу – горілки попити й вареників поїсти. Звикли роками гостювати у нас на травневі – у них у Москві ще сніг лежить, а в нас вже весна. Досі вони до нас їдуть, попри анексію Криму, попри вторгнення російських військ на Донбас і десять тисяч вбитих російською зброєю українців. Незважаючи на все вище перелічене, вони свято вірять, що мають моральне право завітати до нас у гості. Ще дивуються, що їм тут не раді і завертають назад.

Зараз спеціально для таких перейду на зрозумілу їм мову:

Расияне! Многие из вас, для нас – для украинцев, или убийці или пособник убийц. Большинство из вас желают нам бед, именно вы принесли эти беди в наш дом. Это и есть причины, почему вам в Украине не рады! Не нужно к нам приезжать, вы стали врагами Украины, в чем сами виноваты. А если хотите интересно развлечений – тур по Золотому кольцу Рассии всегда к вашим услугам. Хочется вам экстремальных развлечений – добро пожаловать на уикэнд в гостеприимный Грозный или на курорты Абхазии. А к нам ехать не нужно, мы вас к себе не пустим – ни туристами, ни даже на "Армате" через российско-украинскую границу. Впрочем, вы и не рискнете. Ни в Грозный вы не рискнете, ни на танках в Украину – намочите штаны от страха.

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