08:58
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Артем Овдиенко

      Вам тут не раді, або Чому краще росіянам "катати" по Росії

      304
      Все більше росіян не можуть потрапити в Україну
      Все більше росіян не можуть потрапити в Україну / Europa Libera

      Радіостанція "Ехо Москви" влаштувала серед росіян опитування: де вони хотіли б жити – в путінській Росії чи порошенківській Україні? Результат виявився приголомшливим – натепер лише 14% росіян жадають і далі жити в Росії, а от 54% – хотіли б собі всього, що нині мають українці.

      Зазначимо, що "Ехо Москви" – цілодобова інформаційна радіостанція з 46-мільйонною аудиторією, тобто слухає її кожен третій росіянин. Опитування радіостанції більш ніж красномовно свідчить про нинішній рейтинг "підтримки" росіянами режиму Путіна. І проливає світло на той факт, чому так багато росіян з Омсків та Рязанєй жадають нині переїхати в анексований Крим, де й досі залишається український дух.

      Регулярно читаю анонімний блог Кримського Бандерівця, який щодня описує життя на окупованому півострові. Він постійно відзначає, що приїжджі росіяни і на 5-й рік окупації розпитують у кримчан, як пройти до найближчого банкомату "Сбербанка". Зі зловтіхою чують у відповідь: "Найближчий – у Краснодарському краї". На що росіяни щиро дивуються, бо начебто "Крим – це Росія". Але їх коректно виправляють, що це не зовсім так. (Саме коректно, адже в Російській Федерації заперечувати приналежність Криму – це кримінальний злочин за статтею "Екстремізм".)

      Читайте також: Скількох росіян не пустили в Україну після завершення дії воєнного стану: нові дані

      Зараз мова про тих росіян, які не знають реальної ситуації в Криму. Їдуть на півострів зі святою впевненістю, що там все – як у Росії. Лише згодом дізнаються про проблеми: банківські картки не працюють, мобільний російський оператор МТС у роумінгу. Тоді й дивуються, як так може бути? Чому їм про це нічого не відомо? Чому про це не розказують по телевізору? Наївні…

      Але ж так само росіяни нічого не знають і про Україну. Досі продовжують до нас пертися в гості, як до братнього народу – горілки попити й вареників поїсти. Звикли роками гостювати у нас на травневі – у них у Москві ще сніг лежить, а в нас вже весна. Досі вони до нас їдуть, попри анексію Криму, попри вторгнення російських військ на Донбас і десять тисяч вбитих російською зброєю українців. Незважаючи на все вище перелічене, вони свято вірять, що мають моральне право завітати до нас у гості. Ще дивуються, що їм тут не раді і завертають назад.

      Зараз спеціально для таких перейду на зрозумілу їм мову:

      Расияне! Многие из вас, для нас – для украинцев, или убийці или пособник убийц. Большинство из вас желают нам бед, именно вы принесли эти беди в наш дом. Это и есть причины, почему вам в Украине не рады! Не нужно к нам приезжать, вы стали врагами Украины, в чем сами виноваты. А если хотите интересно развлечений – тур по Золотому кольцу Рассии всегда к вашим услугам. Хочется вам экстремальных развлечений – добро пожаловать на уикэнд в гостеприимный Грозный или на курорты Абхазии. А к нам ехать не нужно, мы вас к себе не пустим – ни туристами, ни даже на "Армате" через российско-украинскую границу. Впрочем, вы и не рискнете. Ни в Грозный вы не рискнете, ни на танках в Украину – намочите штаны от страха.

      Читайте також: Зірку шоу "Орел і решка" Настю Івлєєву не пустили до України: несподівані подробиці

      P.S. Редакція сайту 24 каналу може не поділяти думки і переконання авторів, які публікують свої тексти у розділі "Блоги". Відповідальність за зміст блогу покладається на автора.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет сухо и солнечно
      сегодня
      325
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Публикации Госпогранслужба Российские гастролеры
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вам тут не раді, або Чому краще росіянам "катати" по Росії
      сегодня , 08:40 Вам тут не раді, або Чому краще росіянам "катати" по Росії
      Артем Овдієнко 305
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня , 08:07 Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      2154
      Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      сегодня , 08:22 Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      61
      Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      6 февраля , 23:46 Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      Іван Яковина 381
      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      6 февраля , 22:15 Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      35341
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук