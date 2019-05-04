Вам жаль, что Катю не растворили в кислоте, – отец Гандзюк возмущен действиями прокуроров

В интернете опубликовали протоколы судебно-медицинской экспертизы тела Екатерины Гандзюк. Это чрезвычайно возмутило отца убитой херсонской активистки. Особенно из-за того, что "авторы "слива" – не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник".

"Ужас, отвращение, боль. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Это аморально, дико, недопустимо", – написал Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook.

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Он назвал обнародование протоколов судебно-медицинской экспертизы тела своей дочери разглашением материалов следствия, "надругательством над памятью Кати". И пообещал не тянуть с иском в суд по этому поводу.

Виновными в "сливе" информации в сеть отец Гандзюк назвал Юрия Луценко и его помощника: "Не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник. Как врач спрашиваю: а вы хотели бы, чтобы в интернете опубликовали гинекологический состояние ваших жен?"

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Но особое возмущение Виктора Гандзюка вызвало интервью прокурора по делу об убийстве Гандзюк Владимира Парового, опубликованное изданием "Цензор.НЕТ".

Прочитал ваше интервью, господин Паровой. Я понимаю, вам жаль, что Катю не растворили в кислоте, как Джамаля Хашогги. Вам было бы проще. Вы отбеливаете убийц, как можете. Почему?

– написал Гандзюк.

При этом заявления прокурора об отсутствии доказательств еще понять можно, но вот когда прокурор вместо адвокатов убеждает суд в отсутствии умысла на убийство – нет.

"Она отдала свою жизнь за будущее Украины. Она мечтала жить в правовом демократическом государстве. О ней говорят в мире. Говорят, ее имя войдет в учебники истории. Не радует. Кати нет и никогда не будет", – в отчаянии написал отец убитой женщины.

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