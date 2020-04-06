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      Вандалы испортили выставку столичного музея Революции Достоинства: фото

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      Неизвестные испортили выставку столичного музея Революции Достоинства в Киеве / Фейсбук Национального музея Революции Достоинства

      Злоумышленники в ночь на 6 апреля испортили выставку "Век непокоренных" на площади Независимости в Киеве. Неизвестные разбили плакаты, посвященные борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные периоды.

      Про уничтоженную выставку рассказали в фейсбуке Национального музея Революции Достоинства.

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      Ночью, 6 апреля испортили нашу выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости,
      – говорится в сообщении.

      В музее рассказали, что экспозицию посвятили борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.


      Неизвестные испортили выставку музея Революции Достоинства в Киеве / Фейсбук музея

      Вандалы разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использовали фотографии из архива самого музея, а также Центра исследований освободительного движения и из открытых источников.


      Злоумышленники разбили несколько плакатов / Фейсбук музея

      "В настоящее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева", – добавили в музее.

      Кроме того, в заведении уже подготовили заявление в полицию.

      Что известно про Национальный музей Революции Достоинства? Мемориально-музейный комплекс, посвященный событиям Революции Достоинства. Заведение создано 18 ноября 2015 года. Относится к сфере управления Украинского института национальной памяти. Указом Президента Украины от 12 апреля 2016 года получил статус национального.

      Осенью 2018 года заведение открыло свою первую постоянную локацию – Информационно-выставочный центр Музея Майдана в обновленном после пожара Доме профсоюзов. Осенью 2019 года на месте строительства музея открыта выставочная локация под открытым небом "М³: Майдан Мемориал Музей".

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Революция достоинства Выставка Музеи
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