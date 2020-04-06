Вандалы испортили выставку столичного музея Революции Достоинства: фото

Злоумышленники в ночь на 6 апреля испортили выставку "Век непокоренных" на площади Независимости в Киеве. Неизвестные разбили плакаты, посвященные борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные периоды.

Про уничтоженную выставку рассказали в фейсбуке Национального музея Революции Достоинства.

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Ночью, 6 апреля испортили нашу выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости,

– говорится в сообщении.

В музее рассказали, что экспозицию посвятили борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.



Неизвестные испортили выставку музея Революции Достоинства в Киеве / Фейсбук музея

Вандалы разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использовали фотографии из архива самого музея, а также Центра исследований освободительного движения и из открытых источников.



Злоумышленники разбили несколько плакатов / Фейсбук музея

"В настоящее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева", – добавили в музее.

Кроме того, в заведении уже подготовили заявление в полицию.

Что известно про Национальный музей Революции Достоинства? Мемориально-музейный комплекс, посвященный событиям Революции Достоинства. Заведение создано 18 ноября 2015 года. Относится к сфере управления Украинского института национальной памяти. Указом Президента Украины от 12 апреля 2016 года получил статус национального.



Осенью 2018 года заведение открыло свою первую постоянную локацию – Информационно-выставочный центр Музея Майдана в обновленном после пожара Доме профсоюзов. Осенью 2019 года на месте строительства музея открыта выставочная локация под открытым небом "М³: Майдан Мемориал Музей".