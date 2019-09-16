Ванна на колесах и мини-танк: в Черкассах провели гонки на самодельных тачках – эффектные фото

В Черкассах жители города провели соревнования на самодельных тачках. Почти два десятка необычных транспортных средств тамошние мастера создали специально для гонок. Была и ванна на колесах, в пожарная машина, в мини-танк и даже авто из мусорных баков.

По условиям, все четырехколесные были без двигателя и больших частей от автомобилей.

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Испытывали их на прочность на трассе с препятствиями, длиной в 400 метров. В этом году впервые участников оценивали не судьи, а зрители – голосовали в интернете.

Самодельные тачки на гонках в Черкассах: фото

Открыл соревнования городской голова Анатолий Бондаренко. "Очень хорошо, что у нас есть энтузиасты, которые хотят и делают такие прекрасные мероприятия. Именно благодаря таким неординарным событиям о Черкассах знают далеко за пределами города", – сказал он.

По дороге водители экстравагантных машин теряли колеса, поэтому до финиша доехали все тачки, но не все целыми.