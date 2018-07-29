Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем ван Гога: фото
Популярный бренд Vans создал совместную коллекцию одежды вместе с музеем Винсента ван Гога в Амстердаме.
Об этом сообщает Hypebae.
В коллекцию вошли рюкзаки, бомберы, кепки, футболки и кроссовки. На всех изделиях изображены принты из самых известных работ Винсента ван Гога.
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Коллекция поступит в продажу 3 августа. Ее можно будет приобрести на сайте бренда или в музее.
Источник: 24 Канал
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