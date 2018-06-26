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Варенье из айвы: рецепты приготовления – традиционный, с лимоном и яблоками

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Варенье из айвы: рецепт приготовления
Варенье из айвы: рецепт приготовления / artfile

Польза варенья из айвы неоценима – такой десерт убивает вирусы, лечит желудочно-кишечный тракт и укрепляет нервную систему. Варенье из айви имеет приятный аромат и изысканный вкус, его можно употреблять как отдельное блюдо или использовать в качестве начинки. Как приготовить варенье из айвы и как правильно подготовить плоды к обработке – далее в материале.

Айва – это золотая серединка между яблоками и грушами. По вкусу похожа на лимон. Но после термообработки плоды айвы становятся сладковатыми, мягкими с розовым отливом и грушевидной текстурой. Рецепты с айвой очень популярны, ведь блюда могут быть любыми – от гарниров до десертов.

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Важно знать! Варить, употреблять айву в сыром или обработанном виде нужно только после удаления семян, поскольку они могут вызвать отравление.

Чаще всего из айвы варят именно варенье – оно в меру сладкое на вкус и имеет очень нежную структуру. К тому же, такой десерт будет не только вкусным, но и полезным в холодное время года. Варенье из айвы можно употреблять не только в качестве начинки выпечки, но и как дополнение к соусу для мясных блюд.

Как выбрать айву? По размеру плоды должны быть крупные, довольно плотные, с равномерным окрасом и цельной шкуркой. Не стоит брать айву с зелеными пятнами, с повреждениями, поскольку такой плод быстро испортится. Нести домой нужно отдельно в пакете, не смешивая с другими продуктами. Для того чтобы помыть плод возьмите губку, потому что его кожура имеет нежный пушок.

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Традиционный рецепт варенья из айвы

Варення з айви: рецепт приготування
Традиционный рецепт варенья из айвы

Ингредиенты:
- айва – 1 кг;
- сахар – 1,5 кг;
- 3 стакана воды.

Традиционный рецепт приготовления варенья из айвы:

1. Айву помыть, очистить от кожуры и семян. Порежьте плод дольками. Сварите сироп из воды и сахара. Туда выложите кусочки порезанного фрукта. Когда сироп закипит – снимите с огня до полного охлаждения.

2. Повторите процедуру с варкой и остужением еще дважды. После третьего раза проверьте айву – если она не стала мягкой, проварите ее еще на маленьком огне до готовности. После того разливайте в стерилизованные банки.

Совет! Если варить варенье по несколько минут несколько дней (3-4), то оно будет иметь лучший цвет и более насыщенный вкус.

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Варенье из айвы, лимона и орехов

Варення з айви: рецепт приготування
Варенье из айвы, лимона и орехов

Ингредиенты:
- айва – 1 кг;
- сахар – 800 г;
- вода – 250 мл;
- 1 большой лимон;
- пачка ванильного сахара;
- грецкие орехи – 100г.

Рецепт приготовления варенья из айвы, лимона и орехов:

1. Айву помыть, очистить от кожуры и семян. Порежьте плод дольками. Сварите сироп из воды и сахара. Туда выложите кусочки порезанного фрукта. Когда сироп закипит – снимите с огня до полного охлаждения.

2. Повторите процедуру с варкой и остужением еще дважды. После третьего раза к варенью добавьте орехи (измельченые), ванильный сахар и лимон. Лимон можно добавлять ломтиками, натереть или же измельчить в блендере.

3. Доведите варенье до кипения и разливайте по банкам. Чтобы айвовое варенье с лимоном не испортилось, нужно банки простерилизовать в духовке.

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Рецепт варенья из айвы с яблоками

Варення з айви: рецепт приготування
Рецепт варенья из айвы с яблоками

Ингредиенты:
- айва – 1 кг;
- яблоки – 500 гр;
- сахар – 0,5 кг;
- вода – 200 мл;
- сок одного лимона.

Рецепт приготовления варенья из айвы с яблоками:

1. Айву хорошо вымойте и удалите семена, также почистите яблоки. Порежьте фрукты кусочками и засыпьте их сахаром. Фрукт должен пустить сок.

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2. Добавьте к айве воду и сок лимона. Варите в три этапа по пять минут с перерывами по 5,5 часов. После этого варенье можно закатывать в банки.

Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровое питание Food and Drinks Рецепты варенья на зиму – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 Канал
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