Варенье из черники: рецепты приготовления – "пятиминутка", без сахара и варки

Варенье из черники – это идеальный десерт на зиму, содержащий в себе максимум вкуса и пользы. Чтобы сделать варенье не только вкусным, но и полезным – его можно приготовить без варки и сахара. Как приготовить варенье из черники – "пятиминутка", без сахара и без варки – читайте в материале.

Варенье из черники можно употреблять как отдельное блюдо, или же использовать в качестве начинки для пирогов и наполнителя для мороженого. Лечебные свойства черники известны с давних времен – ягода обладает противовоспалительным и кровоостанавливающим действием. В ней есть витамины С, А, В, а также магний, кальций и марганец.

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Но больше всего она известна как ягода, которая улучшает зрение – она ​​помогает быстро снять усталость глаз, особенно при искусственном освещении. Конечно, лучше всего употреблять чернику в свежем виде. Но так как лето заканчивается очень быстро, то приготовить варенье из черники – наилучший вариант. Мы собрали для вас три рецепта, которые помогают сохранить максимум пользы ягоды и удивить изысканным вкусом.

Рецепт варенья из черники "Пятиминутка"



Рецепт приготовления варенья из черники "Пятиминутка"

Ингредиенты:

– черника - 1 кг;

– сахар - 500 гр

Рецепт приготовления варенья из черники "Пятиминутка":

1. Отберите для варенья спелые ягоды, удалите веточки и мусор. Тщательно промойте чернику и дайте стечь лишней воде, выложив ягоды на сито.

2. Переложите чернику в эмалированную кастрюлю. Засыпьте сахаром. Оставьте на 3 часа. За это время черника пустит сок и часть сахара растворится.

3. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите ягоды с сахаром до кипения. С помощью шумовки снимайте пену. После закипания варите варенье 5 минут.

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4. После этого отставьте кастрюлю и дайте варенью остыть. Пока оно охлаждается, простерилизуйте банки с крышками. Обсушите их, перевернув на полотенце.

5. Снова поставьте кастрюлю с ягодами на огонь. Проварите варенье еще 5 минут. В горячем виде разложите в банки. Сразу же закройте крышками. Укутайте варенье в полотенце и дайте ему полностью остыть.

Рецепт варенья из черники без сахара

Рецепт приготовления варенья из черники без сахара

Ингредиенты:

– черника - 1 кг;

– свекольный сок - 200 мл;

– лимонная кислота - 3 гр

Рецепт приготовления варенья из черники без сахара:

1. Отберите для варенья спелые ягоды, удалите веточки и мусор. Тщательно промойте чернику и дайте стечь лишней воде, выложив ягоды на сито.

2. Очистите свеклу и выжмите из нее сок. Сделать это можно воспользовавшись соковыжималкой. Или же просто натереть свеклу на терке, а затем отжать с помощью марли. Свекольный сок окрашивает кожу рук. Поэтому во время этой процедуры пользуйтесь перчатками. Но не берите резиновые, они могут дать продукту нежелательный лишний запах.

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3. Залейте чернику свекольным соком в кастрюле, добавьте лимонную кислоту и поставьте варенье на огонь. Доведите до кипения и проварите 5 минут.

4. Горячим разлейте варенье по банкам (предварительно их нужно простерилизовать) и закрыть крышками.

5. Банки переверните и поставьте на крышку. Накройте полотенцем или одеялом и оставьте в таком положении до полного остывания.

Рецепт варенья из черники без варки



Рецепт приготовления варенья из черники без варки

Ингредиенты:

– черника - 1 кг;

– сахар - от 500 до 1000 гр (по вашему желанию).

Примечание: количество сахара зависит только от вас. Чем больше сахара – тем слаще будет варенье. Вы можете даже совсем не использовать сахар, тогда вы получите варенье из естественным вкусом.

Рецепт приготовления варенья из черники без варки:

1. Отберите для варенья спелые ягоды, удалите веточки и мусор. Тщательно промойте чернику и дайте стечь лишней воде, выложив ягоды на сито.

2. Выложите чернику в глубокую миску и перебейте блендером. Если решили добавить сахар, то всыпьте, сколько считаете нужным. Перемешайте. Можете еще раз пробить блендером, чтобы сахар быстрее растворился.

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3. Приготовьте несколько пластиковых контейнеров. Разложите в них перебитую чернику, плотно закройте и поместите в морозильную камеру. Лучше раскладывать варенье в небольшие по размеру контейнеры, чтобы получить его на один раз и съесть. При многократном размораживании продукт теряет все свои полезные свойства, а также теряет качество и вкус.

Секреты приготовления варенья из черники

1. Ягоды черники очень нежные и сочные, поэтому их нужно собирать аккуратно. Желательно проводить сбор в сухую погоду и в этот же день делать из них варенье.

2. Для варенья годятся только спелые ягоды. Недозрелые плоды ухудшают вкус варенья, а перезрелые делают его похожим на джем.

3. Перед варкой чернику нужно еще раз взять и выбросить мятые ягоды и прочий мусор. Сок черники сильно пачкает руки, поэтому лучше работать в тонких резиновых перчатках.



Секреты приготовления варенья из черники

4. Мыть чернику нужно в большом количестве воды, сложив в дуршлаг.

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5. Чтобы при термической обработке ягоды остались целыми, засыпьте их в сахарный сироп, дайте им настояться и только потом варите. Чтобы получить варенье почти однородной консистенции, ягоды перед варкой измельчите блендером.

6. Для сохранения большей части витаминов не подвергайте длительной тепловой обработке.

7. Спелая черника достаточно сладкая ягода, поэтому оптимальное количество сахара – 500 г на 1 кг ягод.