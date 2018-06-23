Варенье из лепестков роз: рецепты приготовления – традиционный, с цитрусовыми и медом

Варенье из лепестков роз – это пока экзотический десерт, но его может приготовить каждая хозяйка и удивлять зимой своих родных и близких. Как подготовить лепестки к приготовлению и рецепты розового варенья – далее в материале.

Розовое варенье родилось в Турции, там его называют "гюльбешекер". Сейчас же его готовят по всему миру! Рецепты также получили много вариаций. Но в любом случае основу составляют лепестки розовых и/или красных роз чайных сортов, которые увариваются с сахаром или медом. Чем более насыщенный оттенок цветка, тем привлекательнее будет готовое варенье.

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Варенье можно есть как отдельный десерт, или же добавлять к выпечке, в качестве начинки. Также можно добавлять по маленькой ложечке в чай.

Как правильно подготовить лепестки роз к приготовлению:

Прежде чем приступить к его приготовлению, нужно ознакомиться с базовыми рекомендациями:

1. Выбирайте только садовые розы, которые были выращены на личном участке. Те цветы, которые предлагают в магазинах или салонах, тщательно обрабатывают химикатами и красят.

2. Собранные цветы храните в холодильнике в плотном пакете, чтобы аромат не терялся.



Как приготовить варенье из лепестков роз

3. Срывать лепестки нужно на начальном этапе раскрытия розы – бутон должен чуть-чуть распуститься. Если он распустился полностью – то такой цветок уже не подойдет для варенья.

4. Перед началом варки ошпарьте лепестки роз кипятком, а затем залейте их холодной водой. Через несколько минут сделайте это еще раз. После этого их нужно хорошо просушить и можно приступать к приготовлению варенья.

Традиционный рецепт варенья из лепестков роз



Традиционный рецепт варенья из лепестков роз

Ингредиенты:

- лепестки роз – 200 гр;

- сахар – 1/2 кг;

- вода – 100 гр.

Рецепт приготовления варенья из лепестков роз:

1. Из сахара и воды сварите густой сироп. Лепестки роз вымыть и высушить. Полейте их лимонным соком и разотрите в ступке, можно пропустить через мясорубку или измельчить блендером.

2. В кипящий сироп добавить розовую массу и варить 2-3 минуты. Снять с огня и можно закатывать в стерилизованные банки.

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Рецепт варенья из лепестков роз с лимоном и апельсином



Рецепт варенья из лепестков троняд с лимоном и апельсином

Ингредиенты:

- лепестки роз – 200 гр;

- сахар – 400 гр;

- сок из апельсина и лимона по вкусу (чем больше – тем более кислым будет вкус варенья).

Рецепт приготовления варенья из лепестков троняд с лимоном и апельсином:

1. С лимона и апельсина выжать сок и довести его до кипения. Лепестки розы примять с сахаром и добавить в кипящий сок.

2. Варить смесь 30 минут. По желанию, можно добавить мелко нарезанную цедру лимона и апельсина. После того снять с огня и закатать в стерилизованные банки.

Рецепт варенья из лепестков троняд с медом



Рецепт варенья из лепестков троняд с медом

Ингредиенты:

- лепестки чайной розы – 150 г;

- мед жидкий – 90 г;

- орехи – 50 г;

- кипяток – 2/3 ст.

Рецепт приготовления варенья из лепестков троняд с медом:

1. Орехи измельчите в блендере. Вы можете брать обычные грецкие орехи, или любые другие.

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2. Лепестки залейте кипятком и проварите 15 минут. Добавьте туда мед и проварите еще 1-2 минуты. Добавьте орехи и доведите до готовности. После того снимите с огня и закатайте в стерилизованные банки.

Приятного аппетита!