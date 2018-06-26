Варенье из шишек: рецепт вкусного десерта с лесным ароматом
Варенье из шишек – очень интересный десерт на зиму, который имеет бесподобный хвойный аромат, смолянисту структуру и очаровательный вкус. Такое варенье не только вкусное, но еще и очень полезно, ведь помогает при простудных заболеваниях. Как приготовить варенье из шишек и секреты этого десерта – далее в материале.
Для варенья из шишек необходимо собирать зеленые и молодые шишки, подальше от промышленных зон и автодорог. Период сбора май-июнь. Для варенья подходят шишечки, до 3-4 сантиметров в длину. Но наиболее вкусные и нежные шишки размером 1,5-2 сантиметра. Предлагаем вам рецепт варенья из шишек, который понравится каждому!
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Рецепт варенья из шишек
Рецепт варенья из шишек: пошагово с фото
Ингредиенты:
- сосновые шишки 400 грамм;
- сахар 400 грамм;
- вода 400 грамм.
Рецепт приготовления варенья из шишек:
1. Собранные зеленые шишечки пересыпьте в удобную емкость. Не забудьте удалить иглы и мусор. Имейте в виду, что емкости, в которых побывали собранные шишки, будет нелегко отмыть, ибо они будут в смоле. Поэтому, кастрюлю для варенья нужно выбрать такую, которую не жалко.
Для варенья выбирайте молодые и зеленые шишки
При сборе сосновых шишек, часто остаются кусочки веточек на конце шишечек, их нужно удалить, срезав ножом. Все испорченные вредителями шишки, сразу выбрасывайте из общей кучи.
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2. Залейте шишки для варенья водой и оставьте на пару часов. За это время шишки станут более сочными, а вредители, если такие есть внутри шишек, всплывут наружу.
Чем дольше шишки замачивать – тем больще они будут сочными
3. В глубокой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите до кипения. В полученный сироп добавьте шишки.
4. Доведите варенье до кипения, собирая пену. Огонь уменьшите до минимума, варите шишки в сахарном сиропе 2 часа, помешивая и собирая пену. За это время, шишки уменьшатся в объеме, изменят цвет на янтарный.
5. В конце варки, откиньте шишки на сито, чтобы жидкость стекла в кастрюлю. Доведите до кипения сироп – он должен иметь красивый красноватый оттенок.
6. В подготовленные баночки залейте сироп. Поверх выложите по несколько шишек. Переверните банки, укутайте в полотенце до полного остывания. Храните баночки в темном прохладном месте или в подвале.
Варенье из шишек – вкусный десерт зимой!
Полезные советы при приготовлении варенья из шишек:
- чем дольше шишки замачивать, тем более сочными они будут;
- слишком густое варенье можно разбавить водой и прокипятить;
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- варенье из шишек не рекомендуется употреблять людям с острым гепатитом, беременным женщинам. Маленьким детям, склонным к диатезу и аллергии давайте пробовать варенье маленькими дозами;
- разламывая сваренную шишку вы увидите смолу розового цвета, которая очень приятна на вкус. Эти лакомства можно давать детям с плохим аппетитом, бронхитом или сильным кашлем. Сироп принимают по чайной ложке с зеленым чаем.
Пусть смакует!