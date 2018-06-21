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Варенье из вишни: рецепты на зиму – с и без косточек, с шоколадом и лимоном

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Варенье из вишни: рецепт пятиминутка, с шоколадом, с лимоном
Варенье из вишни: рецепт пятиминутка, с шоколадом, с лимоном / 24 Канал

Варенье из вишни – это не только вкусный, но еще и очень полезный десерт, ведь при его приготовлении сохраняется масса полезных веществ. А именно этого так не хватает зимой! Как приготовить варенье из вишни без косточек, с ними, а также с шоколадом и лимоном – ищите рецепты дальше в материале.

Варенье из вишни отличается очень нежным ароматом и вкусом, во время его приготовления ягоды карамелизируются и приобретают просто невероятный вкус. Вариантов приготовления существует множество – есть рецепты с косточками, без, с лимоном, шоколадом, в мультиварке, "пятиминутка" ... Но какой рецепт вы бы не выбрали, обещаем, что вкус вас удивит!

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Рецепт варенья из вишни без косточек "пятиминутка"

Варення з вишні: рецепти на зиму

Рецепт варенья из вишни без косточек "пятиминутка"

Этот рецепт точно понравится тем, кто следит за фигурой, ведь в нем не очень много сахара и максимум полезных свойств вишни.

Ингредиенты:

– вишня – 1,7 кг;
– сахар – 700-800 гр.

Рецепт приготовления варенья из вишни без косточек "пятиминутка":

1. Из промытой ягоды удалите косточки, пересыпьте ее сахаром, перемешайте и дождитесь выделения сока.

2. Поставьте вишню на медленный огонь, доведите до кипения, периодически помешивая, после закипания проварите варенье 5 минут, снимая пенку. Чем чаще вы будете снимать пенку – тем прозрачнее получится варенье.

3. Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть, за это время варенье загустеет. Потом еще раз довести варенье до кипения и проварить еще 5 минут. Повторите этот процесс еще раз. После третьей варки можете разливать варенье по стерилизованным банкам. Переверните банки, поставьте в теплое место и дайте ему полностью остыть.

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Рецепт варенья из вишни с косточками

Варення з вишні: рецепти на зиму
Рецепт варенья из вишни с косточками

Ингредиенты:

– вишня – 1 кг;
– сахар – 1 кг.

Рецепт приготовления варенья из вишни с косточками:

1. Залейте вишню водой и оставьте на 10-15 минут. Пропорции в этом рецепте 1: 1 (вишня – сахар). Поэтому если хотите больше варенья – пропорционально увеличивайте количество ингредиентов. На каждый килограмм сахара вам понадобится 1 стакан воды.

2. Залейте сахар водой и сварите сахарный сироп, сахар должен полностью раствориться. В кипящий сироп выложите обсушенную вишню и выключите огонь, оставьте настаиваться 6-7 минут.

3. Выньте вишни шумовкой из сиропа. Доведите сироп снова до кипения и снова выложите вишню. Всего это надо сделать трижды. Если вишня не доварится за три раза – проварите ее на медленном огне еще минут 10-15. После этого выкладывайте варенье в предварительно простерилизованные банки.

Рецепт варенья из вишни с шоколадом

Варення з вишні: рецепти на зиму
Рецепт варенья из вишни с шоколадом

Ингредиенты:

– вишня с косточками – 600 гр;
– сахар – 200 г;
– темный ром или коньяк по желанию – 50 мл;
– черный шоколад – 100 гр;
– вода – 50 мл;
– 1 ст.л. лимонного сока.

Рецепт приготовления варенья из вишни с шоколадом:

1. Удалите из вишен косточки, выложите их в кастрюлю и залейте водой. Добавьте сок лимона и сахар и доведите все до кипения. Варите варенье на медленном огне 20-25 минут. По желанию добавьте коньяк или ром.

2. Снимите с плиты, добавьте в кастрюлю шоколад и размешайте до полного растворения. После этого варенье можно разливать по банкам.

Рецепт варенья из вишни с грецкими орехами

Варення з вишні: рецепти на зиму
Рецепт варенья из вишни с грецкими орехами

Ингредиенты:

– вишня – 1 кг;
– сахар коричневый – 500 гр;
– сахар белый – 500 гр;
– орехи – 200 гр;
– сок лимона – 100 мл.

Рецепт приготовления варенья из вишни с грецкими орехами:

1. Орехи вымойте, обжарьте и порубите кусочками размерами с косточку.

2. Вишни без косточек нужно начинить орешками. Выложите в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром (оба вида совместить сразу). Через 8-10 часов поставить на плиту и довести до кипения. Затем остудить и снова довести до кипения.

3. В процессе варки варенья нужно помешивать и сразу убирать пену. На последнем этапе добавить лимонный сок, варенье разлить по банкам и закатать.

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Рецепт варенья из вишни с лимоном

Варення з вишні: рецепти на зиму
Рецепт варенья из вишни с лимоном

Ингредиенты:

– вишня – 600 гр;
– сахар – 210 гр;
– шоколад без добавок – 100 гр;
– ром – 50 мл;
– 1 лимон.

Рецепт приготовления варенья из вишни с лимоном:

1. Вскипятите сахар с лимонным соком и перетрите смесь с вишней. Выложите в кастрюлю, добавьте ром и варите 15 минут.

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2. За несколько минут до полного приготовления добавьте шоколад и хорошо перемешайте. После этого варенье можно разливать по банкам и закрывать.

Приятного аппетита!

Теги: Здоровое питание Food and Drinks LifeStyle Новости Украины Советы
Источник: 24 Канал
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