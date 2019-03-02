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      Варфоломей отказал пророссийской церкви в соборе для обсуждения ПЦУ

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      Варфоломей отказал пророссийской церкви в соборе для обсуждения ПЦУ
      Варфоломей отказал пророссийской церкви в соборе для обсуждения ПЦУ / Фото из открытых источников

      Предстоятель Антиохийской православной церкви хотел провести собор для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины. Однако патриарх Константинопольский Варфоломей отказался обсуждать этот вопрос – да еще и в таком формате.

      Антиохийская православная церковь не поддерживает ПЦУ, а ответ Варфоломея процитировал сайт РПЦ.

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      Вселенский патриарх отметил, что в Константинополе "читали внимательно" письмо Антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года. Во Вселенском патриархате убеждены – участники такого собора могут быть "согласны лишь в том, что несогласные друг с другом".

      В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православные церкви, из церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них,
      – говорится в письме.

      Кроме того, Варфоломей добавил, что все остальные новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквами. Так, Украина получила автокефалию ради "единства украинского народа и прекращения разделения и раскола в собрании миллионов верующих" – и это вполне справедливо.

      Издание "Церквариум" отмечает, что ранее глава Антиохийского патриархата обращался к Варфоломею с призывами обсудить "украинский вопрос" на Всеправославном уровне. С такой же просьбой обращались и другие автокефальные церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы – польская и чешская.

      "Вселенский патриарх понимает, что идея с Всеправославным собором в том формате, в котором он существует – утопическая и не может быть реализована. Поскольку каждая автокефальная церковь имеет право вето. Ни для кого не секрет, что РПЦ категорически против автокефалии Православной церкви Украины и поэтому она воспользуется своим правом вето так же, как светская власть РФ делает это в Совете безопасности ООН", – пишет издание.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины РПЦ Православная церковь Украины Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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