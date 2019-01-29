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      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение

      9 Читати новину українською
      Варикоз: предрасположенность, диагностика
      Варикоз: предрасположенность, диагностика / 24 канал

      От варикозного расширения вен страдает более половины населения планеты. Болезнь может привести к тяжелым осложнениям, поэтому важно распознать ее на ранних стадиях и начать лечение.

      Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов объяснил, почему возникает болезнь, и какие методы лечения наиболее эффективны.

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      Как распознать варикоз

      Вопреки распространенному мифу, варикоз – это не только косметологическая проблема, но еще и сколько сигнал о серьезном нарушении.

      В группе риска находятся те, у кого есть наследственная предрасположенность к слабости венозной стенки – врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.

      Варикоз
      На ранних стадиях варикоз протекает бессимптомно//pixabay.com

      Варикоз – заболевание очень коварное, и его коварство заключается в том, что сначала оно протекает незаметно. И даже такие симптомы как тяжесть в ногах и их повышенная утомляемость списывается на обычную усталость.

       
      Хирург  Владимир Герасимов
      "Со временем возникают сосудистые звездочки и мелкие расширенные сосуды на коже. И только потом появляются главные признаки варикоза – вздутые и расширенные вены. Но даже в таком случае многие думают, что это хоть и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются".
       
      Варикоз – симптомы

      1. Боль.
      – Горячая пульсирующая боль
      – Ночные судороги и зуд в мышцах
      – Боли при ходьбе

      2. Отеки в ногах.

      3. Чувство распирания и тяжести в ногах.

      4. Изменения кожи.

      5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.

      6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии). 

      Чем опасен варикоз

      Как правило, в 95% случаев варикозное расширение вен заканчивается развитием осложнений – серьезных для лечения и опасных для здоровья. К ним относятся появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже обильное кровотечение из варикозных вен.

      Но самое серьезное осложнение – это тромбофлебит (образование тромбов). При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, из-за которого пациенты чаще всего умирают. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательстве

      Лечение варикоза

      Если вы заметили у себя первые признаки патологии – не откладывайте поход к врачу. Лечение варикоза на начальных стадиях проходит намного проще и быстрее.

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      Варикозом занимается сосудистый хирург или флеболог. При диагностике может быть назначено УЗИ-обследование.

      Если диагноз «варикозное расширение вен» поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше.

      Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия.

      Операція варикозОперационное вмешательство при варикозе

      Сосудистая хирургия: быстро и эффективно

      Медицина давно ушла вперед – остались позади открытые операции и сложный реабилитационный период. Современная сосудистая хирургия очень отличается от той, что была раньше.

       
      Хирург Владимир Герасимов
      “Операция выполняется малоинвазивно под местной анестезией и в амбулаторных условиях – никакой госпитализации. С операционного стола пациент встает сам и сразу ходит, нагружая ногу и не ограничивая себя в движении. После этого едет домой и ведет свой обычный образ жизни - без отрыва от семьи и работы. Все, что скажет об операции-только эластичная повязка на ноге. Сосудистая хирургия – одна из наиболее прогрессивных отраслей медицины, поэтому не стоит бояться и откладывать лечение на безуик”.

      Профилактика варикоза


      Если слабость венозных стенок присутствует, заболевание будет усиливаться. Поэтому очень важна профилактика варикоза:

      1. Избегайте длительных статических положений - если работа сидячая, нужно периодически вставать и разминать мышцы.
      2. Ведите активный образ жизни, выберите спортивное занятие по душе. Очень полезно плавание, велосипед, бег трусцой и ходьба в любом виде.
      3. Избегайте тяжелых физических нагрузок. Нельзя заниматься бегом и работать с весом в спортзале – поднятие тяжестей вызывает повышение венозного давления в ногах.

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      Профилактика варикоза уже при наличии венозного расширения – это ношение компрессионного трикотажа - он помогает венам работать правильно, снижает нагрузку на них и убирает неприятные симптомы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Статьи Публикации Медицина Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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