Варвары в Херсонесе, с детства приучают к клеткам и без крыши над головой: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Ватники хотят пожаловаться в ООН на геноцид, устроенный оккупантами".

1. Вчера более часа российские оккупанты на пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью удерживали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, который направлялся на материковую Украину. Напомню, 27 сентября 2014 года около 19 часов в пределах поселка компактного проживания крымских татар Сары-Су, пригородном микрорайоне Белогорска, российские оккупанты похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова – Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

2. Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", отца 13 детей Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова оккупанты этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где поместили в "карантин". Оба задержаны 11 октября 2017 года после массовых обысков в домах крымских татар.

Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир",отца 13-ти детей Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова оккупанты этапировали в СИЗО№1 Ростова-на-Дону, где поместили в "карантин". Оба задержаны 11 октября 2017 после массовых обысков в домах кырымлы https://t.co/NG6lfmc8MP pic.twitter.com/G9fi6ka5EM — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7 жовтня 2019 р.

3. Осужденного по первому бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"​ Рустема Абильтарова оккупанты этапировали для отбывания 9-летнего срока в колонию №1 Ставропольского края.

4. Запуск грузовых поездов по мосту, который оккупанты громко анонсировали на декабрь 2019 года, отложили на лето 2020 года. Причину переноса тоже придумали – "найденное в ноябре прошлого года под Керчью древнее поселение". Расходы на мост тоже выросли – россияне отстегнут еще миллиард рублей.

Крым. Запуск грузовых поездов по мосту, который громко анонсировали на декабрь 2019 года, оккупанты отложили на лето 2020 года. Причину переноса тоже придумали - "найденное в ноябре прошлого года под Керчью древнее поселение" https://t.co/CTbPGzRLXI pic.twitter.com/IxWz54KGrw — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7 жовтня 2019 р.

5. В Севастополе ученые (в том числе ватные) и общественники уже несколько лет безуспешно выступают против действий оккупантов, развернувших активную деятельность в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Объект, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергается варварскому воздействию и перестройке, нарушаются культурный слой и внешний вид уникальных древних строений. По ссылке прочтите подробней и посмотрите фоторепортаж.

6. Севастополь. Кача. Немецкая балка. Тут для трассы "Таврида" оккупанты грунт гребут. "Пора переименовывать балку в российскую: немцы так со своей страной не обращались!", – комментируют увиденное гардемарины. Посмотрите, что остается после этой саранчи.

Кача

Немецкая балка

тут для трассы Таврида грунт гребут

так оно в апреле было

Сейчас хуже

жуть

смотритеhttps://t.co/kMhdjJdooT pic.twitter.com/Sayp9lnuDQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7 жовтня 2019 р.

7. Дидываивали нон-стоп: оккупанты в Керчи отметили 75-летие возведения Обелиска Славы. На шабаш традиционно притащили детей в военной форме.

Крым. Дидываивали нон-стоп: оккупанты в Керчи отметили 75-летие возведения Обелиска Славы. На шабаш традиционно притащили детей в военной форме. Процесс разрушения Обелиска начался в апреле 2018г. В 2015 рухнула часть Митридатской лестницы. Показуха важней https://t.co/fUMl1mHJxp pic.twitter.com/dVlNIEMGCX — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 жовтня 2019 р.

Процесс разрушения Обелиска начался в апреле 2018 года. В 2015 рухнула часть Митридатской лестницы. Жители Керчи связывают разрушения с вибрациями из-за работ по строительству моста, которые проходили неподалеку.

В Керчи разваливается обелиск Славы на горе Митридат. Процесс разрушения начался в апреле 2018 года. В 2015 рухнула часть Митридатской лестницы. Жители Керчи связывают разрушения с вибрациями из-за работ по строительству моста, которые проходили неподалеку https://t.co/E331K716Mq pic.twitter.com/htLPjLHkq7 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 червня 2019 р.

8. Окупаційна влада так полюбляє кримських діточок, що тримає їх за подвійними ґратами. Так чекістська "держава" вирощує людей, звичних до кліток. На фото дитячий садок в Євпаторії.

Окупаційна влада так полюбляє кримських діточок, що тримає їх за подвійними ґратами. Так чекістська «держава» вирощує людей, звичних до кліток. На фото дитячий садок в Євпаторії. pic.twitter.com/BmoZokYXVl — Крымская Жужелица (@crimea2042) 7 жовтня 2019 р.

9. Ватники пожаловались путину на заборы, но сцарь холопов не услышал: "Тут такое дело. Есть повод поныть, но с толком. Блогеры не поддержат, скорее всего, кураторы не оценят. А так то пошуметь и прочие действа посовершать, чтобы не скучно жилось. Суть в следующем. Неравнодушные жители Ялты собирали подписи под обращением в Администрацию президента рф о законодательном запрете установки заборов, перекрывающих вид на побережье и доступ к морю. В ответе Администрации президента на имя организаторов акции "За Крым без заборов" сказано, что подписанты не приложили реакцию региональной власти. Говоря простым языком, нужно получить от местных облаевых отказ в сносе заборов и прочего, за что они так героически сражались на одном известном видео. #ЗаКрымбеззаборов". Комментарии: "(Запоребрик пишет) Не для того вас присоединяли", "В Ялте прессу собрали, заборы убрали, обратно в 2 раза больше поставили", "А если честно, напрягают эти всякие заборы, клетки… все настроение портят", "Уберут заборы, как же, обрадовался, ага… Не для того именинник (прим – путин) раздал народные земли, чтобы их вытаптывали отары тебе подобных!"

Крым. Ватники пожаловались путину на заборы, но сцарь холопов не услышал pic.twitter.com/ZHMCIeyVNm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 жовтня 2019 р.

10. Отобранный у Коломойского пансионат "Кастрополь" достался кремлевскому куратору "русской весны" в Крыму Олегу Белавенцеву. Объект был выставлен оккупантами на торги как нежилое здание.

11. Зубков продолжает выть: "Удивительная способность российских чиновников узурпировать власть докатилась и до Крыма. Не припомню, чтобы в украинские времена Крыма председатель совета министров сидел в своем кресле более 5 лет. Это было потому, что власть была демократическая, а на скамейке всегда были запасные фигуры".

А ты не знал,сволота?

Знал,но думал себе лично устроить рай земной pic.twitter.com/XcScWf6aty — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 жовтня 2019 р.

12. Камней с неба на голову Зубкова все больше: "Совсем скоро они (прим – буквы парка львов Тайган) уйдут в историю "справедливой", "процветающей" путинской россии!", – ноет Олежка. Буквы гавань постановила снести! Как уродующие окрестные поля!

А шо там у Зубкова?

"совсем скоро они (буквы) уйдут в историю «справедливой», «процветающей» путинской России!"-ноет Олежка

Буквы гавань постановила снести!Как уродующие окрестные поля!

Гордость России,так сказать

https://t.co/UKJE6C1fwX pic.twitter.com/SK9p2YhgIC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 жовтня 2019 р.

Зубков продолжает: "Сносы всего, что можно снести, бесконечные суды и прочие кошмары российского Крыма. Так что хорошо все-таки и вовремя я начал бизнес в Португалии".

Эти кошмары ты лично помог затянуть в наш дом! И что теперь? В Португалию смылся? А по какому паспорту, Олежа? Напомню снятый ФСБ-пикчерз сюжет февраля-марта 2014 года, как "Правый сектор" прибыл в Симферополь есть младенцев русскоязычных… Ты, запроданец и скотина, предоставил автобусы своего парка для перевозки российских боевиков-актеров и пропагандонов. И сакральный автобус т.н. "самообороны Крыма" с надписью "Обама чмо", "Крым. Единая россия", "Легендарный автобус-2014", исписанный антиукраинскими надписями, тоже твой, Олежа. И что тебе теперь не так? Это твоя гавань! Родная! А она ВСЕГДА сжирает все вокруг – без разбора!

Напомню

Снятый ФСБ пикчерз сюжет февраля-марта 2014

Правый Сектор прибыл в Симферополь есть младенцев русскоязычных

В автобусах Львов-"ТАЙГАН"

Ты их предоставил,дорогой наш запроданец и скотина,Зубков Олег pic.twitter.com/jYUPwSjQHv — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 жовтня 2019 р.

13. ООН, пАмАги: "06.10.2019 года. Жители Крыма заявляют о геноциде, который развязали чиновники против местных жителей, и планируют обратиться к генеральному секретарю ООН с просьбой сообщить президенту россии о том, как чиновники лишают крымчан земельных участков, которые по факту у них уже 14 лет, а также планируют разрушить жилые дома, оставив крымчан без крыши над головой", – жалуются ватники села Укромного.

P.S. Такие смешные эти ватники из последнего пункта дайджеста – они хотят пожаловаться в ООН на геноцид, чтобы генсек ООН передал их жалобу путину… А ватники в курсе, что ООН думает об оккупации Крыма и что путин думает об ООН? А где ватники хлопали своими ушами в 2014 году? На оккупендум случайно не бегали? Ну, и для справки: всего жилья будут лишены еще 524 семьи. Не все из них, конечно, радостно встречали оккупантов, но встречавших поздравляю! Как же прав был Оруэлл…

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