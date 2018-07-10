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"Вас не звали": 3-летняя принцесса Шарлотта обратилась к журналистам с резким комментарием

299 Читати новину українською
Принцесса Шарлотта обратилась к журналистам с резким комментарием
Принцесса Шарлотта обратилась к журналистам с резким комментарием / www.gettyimages.in

Маленькая принцесса Шарлотта, которая является одной из детей четы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, неожиданно "выпалила" журналистам после крещения принца Луи.

Об этом сообщают на The Sun.

Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди, на ней присутствовали местные представители СМИ.

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После крещения маленького принца Луи семья герцогов Кембриджских покинула часовню. Но в последний момент принцесса Шарлотта поразила не только папарацци, но и своего отца, принца Уильяма, который усмехнулся на такое внезапное проявление характера дочери.

"А вас не звали", – сказала она. Чтобы убедиться, что журналисты верно ее поняли и остались стоять на своих местах, она внимательно следила за ними, постоянно оборачиваясь.

 

Дело в том, что в Кларенс-хаус, где по случаю крещения принца Луи должен был состояться праздничный прием, вход журналистам и вправду закрыт. Но принцесса Шарлотта почему-то решила еще раз об этом напомнить журналистам, которые лишь удивленно улыбнулись на это.


Семья герцогов Кембриджских покинула часовню, где проходило крещение Луи


Принцесса Шарлотта

Стоит добавить, что манеры маленькой принцессы всегда хорошие. Когда она прибыла на торжественную церемонию, она обменялась вежливым рукопожатием с архиепископом Кентерберийским, а потом пожала руку настоятелю Королевской часовни Чартрзу Ричарду. Она была одета в нежно-голубое платье и сандалии такого же цвета.

 

Теги: LifeStyle Дети Королівська сім'я журналисты
Источник: 24 Канал
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