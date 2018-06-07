Вас прослушивают: как приложения получают доступ к вашим частным разговорам

Некоторые приложения присылают запросы на доступ к микрофону на вашем смартфоне. Хотя разработчики и уверяют, что все голосовые команды обрабатываются на сервере и не передаются посторонним лицам, но это не совсем так.

Об этом говорится на сайте "ІТ Новости".

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Эксперты из фирмы Asterix заявляют, что есть приложения, в которых огромное количество слов-маркеров, они скрытно активируют программу для прослушивания. Слова-маркеры используются для вызова голосовых помощников, это могут быть фразы "Привет, Siri" и "Окей, Google", однако в других приложениях подобных слов может быть тысячи.

Журналист Vice проверил догадки экспертов Asterix. Он в течение пяти дней произносил разные фразы, которые могли бы активировать микрофон в приложениях. Он заметил слова-маркеры, которые связаны с рубашками и учебными заведениями, так как в ленте новостей журналиста стали рекламироваться магазины одежды и различные учебные заведения.

В Vice уверены, что компании прослушивают пользователей с целью таргетирования рекламы, в противном случае данная информация не представляет ценности.

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