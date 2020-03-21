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      Вас же на улицах не убивают: в "Слуге народа" объяснили, когда снимут Авакова

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      Во фракции "Слуга народа" были вопросы к Руслану Рябошапке, который делал реформу прокуратуры и начал системные изменения. К главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, которого раньше не подозревали ни в каких махинациях, кроме искусственного админштрафа. Однако к скандальному Арсену Авакову – вопросов нет.

      Нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью на 24 канале рассказал, что Министерство внутренних дел работает хорошо, если люди могут выходить на улицы, где не убивают.

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      "Некоторых убивают. Убили Гандзюк, убили Шеремета. То есть, когда убьют меня, сделаем вывод, что Аваков не эффективен?", – спросила Елена Трибушная.

      Все забыли девяностые? Все забыли, как было?
      – заявил Потураев.

      "Страна на войне и в стране полно по уши оружия. В стране есть не устроенные никак на труд ветераны. В стране есть организованная преступность. Тем не менее, вы можете ходить по Киеву почти везде и почти в любой время, не держа в кармане пистолет, как ходили люди в Советском союзе до 1949 года. Потому что на улицах были банды, грабившие и убивавшие людей", – добавил нардеп.


      Никита Потураев / 24 канал

      Он рассказал, что проживал восьмидесятые и девяностые. А также постоянно изучает историю, потому что она может чему-то научить.

      "Я очень хорошо знаю послевоенную историю Советского союза. Я знаю ситуацию в послевоенной Грузии. Не сейчас, а в начале 90-х годов – после первой агрессии России против Грузии. У меня есть что и с чем сравнивать. Когда мне говорят: "А что он такого сделал?". Я говорю: "Люди просто не понимают, что значит жить в более-менее безопасном государстве", – сообщил Потураев.

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      Нардеп рассказал, что обществу следует назвать кандидата на замену Авакова: "Вот идеальный кандидат Что же ты, Владимир Александрович, не назначаешь? Что же вы, уважаемые депутаты в парламенте, не назначаете?". 

      Назовите хоть одного! Нам гражданское общество за все эти месяцы, кроме того, что "Аваков – это черт" и его надо снять, ни одной фамилии не назвало публично,
      – добавил Никита Потураев.

      Потураев считает сегодня Авакова эффективным, однако он не должен оставаться министром вечно.

      Смотрите видео полного интервью с Николаем Потураевым в программе "Перекрестный допрос":

       

      Аваков предлагает ввести в Украине тотальный карантин
      сегодня
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Арсен Аваков Новости Грузии История Министерство внутренних дел Верховная Рада
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