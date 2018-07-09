Ваше мнение относительно возгласа "Слава Украине!" игроками сборной Хорватии на Чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу в России не мог обойтись без политического скандала. И причастными оказались украинцы, хоть "сине-желтые" участия в Мундиале не берут.

Все началось с того, что после победы сборной Хорватии над россиянами на Чемпионате мира, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич (входит в тренерский штаб сборной) записали видео обращение. Именно на нем прозвучало "Слава Украине!" от Домагоя Виды и слова, что "это победа "Динамо" и Украины" от Огнена Вукоевича. Слова, которые прозвучали на этом видеообращении, возмутили россиян. Дошло даже до оскорблений в прямом эфире. А также жалоб в ФИФА. В организации решили не дисквалифицировать игрока. А вот что касается Вукоевича, то его уволили из сборной Хорватии, а тамошняя федерация извинилась перед россиянами за этот инцидент.

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Как вы считаете, слова хорватов на этом видео, это...?