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      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули

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      День сухопутних військ ЗСУ
      День сухопутних військ ЗСУ / twitter

      Піхота тисячоліттями є основним родом військ будь-якої країни. В усі часи, в усіх куточках Землі.

       Хоч в стародавній Греції чи Римі, хоч в суперсучасних американських чи ізраїльських військах. Спецназ – романтичний, танкісти – потужні, артилерія – страшна, пілоти – взагалі красави... але становий хребет армії – це піхота. Не така романтична, не така потужна... але – основна.

      Хлопчики-дівчатка, будьте живі та здорові. Знаєте, як казав один історичний американський генерал: "Ваше основне завдання – не героїчно загинути за Батьківщину. Ваше завдання – аби ваші вороги загинули за Батьківщину". Мені дуже хотілося б, аби саме так і було.

      З вашим святом!

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      Автор: Дід Панас
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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