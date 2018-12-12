Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
Піхота тисячоліттями є основним родом військ будь-якої країни. В усі часи, в усіх куточках Землі.
Хоч в стародавній Греції чи Римі, хоч в суперсучасних американських чи ізраїльських військах. Спецназ – романтичний, танкісти – потужні, артилерія – страшна, пілоти – взагалі красави... але становий хребет армії – це піхота. Не така романтична, не така потужна... але – основна.
Хлопчики-дівчатка, будьте живі та здорові. Знаєте, як казав один історичний американський генерал: "Ваше основне завдання – не героїчно загинути за Батьківщину. Ваше завдання – аби ваші вороги загинули за Батьківщину". Мені дуже хотілося б, аби саме так і було.
З вашим святом!
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Источник: 24 Канал
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