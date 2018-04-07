Вашингтон расширит круг "жертв" из ближайшего окружения Путина: политолог о санкциях против РФ

Новый список американских санкций против российских бизнесменов и чиновников должен оказать сдерживающее воздействие на Россию. Однако обязательно появится и следующий список санкций, состав которого будет зависеть от поведения Кремля.

Такое мнение в интервью "Лига.net" выразила российский политолог Лилия Шевцова.

Отметим, что 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В санкционный список попали 38 российских богачей.

Так, по словам Шевцовой, состав списка санкций свидетельствует о попытке официального Вашингтона сделать "акт возмездия" за поведение Москвы в последние годы. В то же время, к этому списку есть некоторые вопросы.

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Под удар попали "назначенцы" из среды крупного бизнеса, которым властями разрешено иметь большие активы, но которые готовы в любой момент к выполнению кремлевских поручений. В список попали представители ближайшего круга Путина (но не всегда ближайшие),

– рассказала российский политолог.

"В список были включены силовики и чиновники, которые отличились своей службой в рамках кремлевской системы. Можно спорить о том, почему в списке есть Дерипаска и нет Усманова. Почему в списке есть Косачев, руководитель комитета Совета Федерации по международным делам, а нет к, скажем, Матвиенко, председателя Совета Федерации ", – добавила Шевцова.

Однако она отметила, что значительно важнее то, что список санкций призван "подвесить" всех представителей российской элиты, поскольку появление новых списков неизбежно.

Вряд ли стоит гадать, кто из ближайшего круга Владимира Путина окажется в новом списке санкций. Этот список может быть нейтральным, если Москва предпримет действия по поиску компромисса с Западом. Но и в этом случае появление нового списка неизбежно – американская машина сдерживания не может вдруг остановиться,

– убеждена эксперт.

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"Пока, однако, Кремль не готов идти назад. Итак, Вашингтон расширит круг "жертв" из ближайшего путинского окружения. Но следует понимать, что тем сам факт "подвешивания" и ожидание неприятности гораздо хуже, чем сама неприятность", – отметила Шевцова .

В то же время она заверила, что для "друзей" Путина санкции особой проблемой не станут: "Ну, потеряет Ротенберг или Тимченко еще несколько сотен миллионов. Но они будут вознаграждены за счет российского бюджета. Обязательно! Президент Путин своих не сдает".