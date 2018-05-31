"Вашингтон" отыгрался в финале НХЛ
Во втором матче финала Кубка Стэнли "Вашингтон" переиграл "Вегас" – 2: 3 (1:1, 1:2, 0:0) и таким образом сравнял счет в серии до 1:1. Третья игра серии состоится в субботу.
Шайбами отметились Джеймс Нил и Ши Теодор из "Вегас" и Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик с "Вашингтона".
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Видео из игры "Вегас" – "Вашингтон":
Стоит добавить, что это уже 13-я шайба россиянина в этом розыгрыше. Таким образом Овечкин приблизился к многолетнему рекорда "Кэпиталс". В 1990 году Джон Дрюс забил в одном плей-офф 14 голов.
Источник: 24 Канал
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