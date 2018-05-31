07:54
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"Вашингтон" отыгрался в финале НХЛ

26 Читати новину українською
Финальная серия НХЛ
Финальная серия НХЛ / nhl.com

Во втором матче финала Кубка Стэнли "Вашингтон" переиграл "Вегас" – 2: 3 (1:1, 1:2, 0:0) и таким образом сравнял счет в серии до 1:1. Третья игра серии состоится в субботу.

Шайбами отметились Джеймс Нил и Ши Теодор из "Вегас" и Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик с "Вашингтона".

Читайте также: "Вегас" с победы начал финальную серию Кубка Стэнли

Видео из игры "Вегас" – "Вашингтон":

Стоит добавить, что это уже 13-я шайба россиянина в этом розыгрыше. Таким образом Овечкин приблизился к многолетнему рекорда "Кэпиталс". В 1990 году Джон Дрюс забил в одном плей-офф 14 голов.

 

Теги: Хоккей Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 мая, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
286
Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
30 мая, 22:10 Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
709
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1358
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 мая, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 1934
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 мая, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 171
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук