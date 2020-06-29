Во Львове открыли мурал, посвященный погибшему на Донбассе Василию Слипаку: удивительные фото
Художники нарисовали в центре Львова мурал, который посвятили известному оперному певцу, бойцу-добровольцу Василию Слипаку. Он погиб от пули снайпера на Донбассе.
Как сообщает "Радио Свобода", на мурале нарисовали Василия Слипака как оперного певца и украинского бойца. Его позывной – "Миф". Мурал символично назвали "Наш Слипак – вечный миф".
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Брат Василия Орест Слипак отметил, что мурал нарисован очень профессионально и передает сущность Василия и его жизни. Он заверил, что такие акции очень важны, чтобы о героях не забывали.
Таких героев в Украине много, Василий – один из них и важно это помнить,
– рассказал Орест Слипак.
Погибшему ВасилиюСлипаку посвятили не только мурал. В его честь назвали и площадь, где расположена стена с муралом.
На открытие мурала пришло немало людей / Фото Олег Кохан
Что изображено на мурале
Художники на мурале показали главные моменты и увлечения погибшего Слипака. Стенопись можно разделить на 2 части. На одной Слипак нарисован в элегантном костюме. Там он – оперный певец. На остальной части его изобразили уже как Героя, который ушел на войну.
Удивительный мурал посвященный Василию Слипаку / Фото Олег Кохан
Василия Слипака изобразили как оперного певца и героя / Фото Олег Кохан
Как сообщили во Львовском городском совете, над муралом работала группа талантливых художников:
- Святослав Владыка;
- Максим Шиманский;
- Анастасия Руднева;
- Валентин Гричишов;
- Наталья Пальчинский;
- Николай Куцик;
- Ольга Дмитрук;
- Глафира Щербак;
- группа "Sacred Universe".
Открытие стенописи сопровождала музыка
Мужская хоровая капелла "Дударик", в которой пел Василий Слипак, исполняла песни на открытии мурала. Выбрали и те песни, которые сам Слипак пел, в частности на фронте. "Был очень компанейский и веселый. Когда мы увидели, что он на фронте, было удивление, он никогда ничего не говорил о своих успехах", – рассказал руководитель "Дударика" Дмитрий Кацал.
Что известно о Василии Слипаке
- Василий Слипак – львовянин. Родился в 1974 году, а в 1997 году уехал петь в Парижскую национальную оперу.
- Все изменилось во время, когда в Украине началась Революция Достоинства. Тогда Слипак стал волонтером во Франции, вдали от Родины, и уже там собирал деньги на евромайдан.
- В 2015 году, когда война в Украине уже шла, Слипак решил поехать на фронт. Он вступил в Добровольческий украинский корпус. Ему дали позывной "Миф". Все потому, что Слипак часто исполнял арию "Мефистофель".
- Погиб Василий Слипак в бою 29 июня 2016 года. Похоронили Василия Слепака во Львове на Лычаковском кладбище.
- Ему было посмертно присвоено звание Героя Украины "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".