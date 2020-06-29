Художники нарисовали в центре Львова мурал, который посвятили известному оперному певцу, бойцу-добровольцу Василию Слипаку. Он погиб от пули снайпера на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", на мурале нарисовали Василия Слипака как оперного певца и украинского бойца. Его позывной – "Миф". Мурал символично назвали "Наш Слипак – вечный миф".

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Брат Василия Орест Слипак отметил, что мурал нарисован очень профессионально и передает сущность Василия и его жизни. Он заверил, что такие акции очень важны, чтобы о героях не забывали.

Таких героев в Украине много, Василий – один из них и важно это помнить,

– рассказал Орест Слипак.

Погибшему ВасилиюСлипаку посвятили не только мурал. В его честь назвали и площадь, где расположена стена с муралом.

На открытие мурала пришло немало людей / Фото Олег Кохан

Что изображено на мурале

Художники на мурале показали главные моменты и увлечения погибшего Слипака. Стенопись можно разделить на 2 части. На одной Слипак нарисован в элегантном костюме. Там он – оперный певец. На остальной части его изобразили уже как Героя, который ушел на войну.

Удивительный мурал посвященный Василию Слипаку / Фото Олег Кохан

Василия Слипака изобразили как оперного певца и героя / Фото Олег Кохан

Как сообщили во Львовском городском совете, над муралом работала группа талантливых художников:

Святослав Владыка;

Максим Шиманский;

Анастасия Руднева;

Валентин Гричишов;

Наталья Пальчинский;

Николай Куцик;

Ольга Дмитрук;

Глафира Щербак;

группа "Sacred Universe".

Открытие стенописи сопровождала музыка

Мужская хоровая капелла "Дударик", в которой пел Василий Слипак, исполняла песни на открытии мурала. Выбрали и те песни, которые сам Слипак пел, в частности на фронте. "Был очень компанейский и веселый. Когда мы увидели, что он на фронте, было удивление, он никогда ничего не говорил о своих успехах", – рассказал руководитель "Дударика" Дмитрий Кацал.

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