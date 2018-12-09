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      Ломаченко – Педраса: онлайн боксерского поединка

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      Ломаченко – Педраса: онлайн-трансляция смотреть
      Ломаченко – Педраса онлайн

      В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это будет объединительный бой, а на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и The Ring украинца и титул чемпиона WBO, которым обладает Педраса.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Педраса
      Источник: 24 Канал
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