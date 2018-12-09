Ломаченко – Педраса: онлайн боксерского поединка
В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это будет объединительный бой, а на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и The Ring украинца и титул чемпиона WBO, которым обладает Педраса.
Читайте також: Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
Видеотрансляция боя Ломаченко – Педраса
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Стандард" побеждает уже в третьем матче подряд17 апреля 2011 , 15:35
Новый регулярный чемпионат начнется 30 октября27 июля 2012 , 13:50
"Желто-голубая" дружина вернулась домой. ФОТО16 октября 2013 , 17:10
Спецкор "Футбола 24": Бразильский автостоп - опаснее, чем в Европе6 июля 2014 , 16:15