В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это будет объединительный бой, а на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и The Ring украинца и титул чемпиона WBO, которым обладает Педраса.

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