В ночь с 8 на 9 мая в Нью-Йорке состоялся бой между Украинской Василием Ломаченко и Хосе Педраса. Это был объединительный бой, где на кону стояли сразу два чемпионских пояса – WBA и WBO.

Семь месяцев перед этим боем Ломаченко не боксировал. После победы над Хорхе Линаресом в мае 2018 года, ему нужно было провести операцию на плече. Но Василий обещал вернуться на ринг до конца года. И он это сделал. Еще феерично.

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Первый раунд прошел довольно слабо. Боксеры больше проводили разведку, чем наносили удары. Во втором раунде ударов было больше. Стоит отметить, что в Педраса длинные руки, и он пытался продолжаться на расстоянии украинца, но в Ломаченко прошел удар левой.

Первые "вспышки" от украинца прошли в конце четвертого раунда. Хотя еще и до этого Ломаченко пытался пробивать оборону соперника. А в шестом раунде прошла тройка, на которую не ожидал Педраса. А также контрвыпад от Ломаченко.

В восьмом раунде Ломаченко положил Педрасу на ринг. Но это не был нокаут. При этом после этого раунда на лице Ломаченко был рассечение.

В 9-10 раундах все чаще в Ломы стали проходить мощные удары. Однако, к чести Педрасы, он их выдерживал. А в одиннадцатом раунде Ломаченко просто пошел в нападение, проводя удар за ударом. Все закончилось нокдауном. Но Педраса стал. И сразу же получил еще один мощный удар. Спас пуэрториканца гонг об окончании раунда.

Ожидалось, что Ломаченко досрочно победит в двенадцатый раунде, однако Педраса устоял. Поэтому победителя определяли судьи. Они единоголосным решением отдали победу Ломаченко. Украинец стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.