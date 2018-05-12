Василий Ломаченко и Хорхе Линарес показали одинаковый вес

Украинский и венесуэльский боксеры показали абсолютно идентичные результаты на традиционной процедуре взвешивания перед громким поединком, до которого осталось меньше суток.

Об этом сообщает ESPN.

Оба боксера без труда вписались в лимит легкого дивизиона, показав на весах 61,05 килограмма каждый.

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Для Ломаченко это наибольший результат взвешивания перед боем в карьере, ведь раньше он боксировал в легких дивизионах. При одинаковом весе Хорхе Линарес впрочем на три сантиметра выше Василия.



Ломаченко – Линарес

Но это не помешало именно украинцу одержать победу в дуэле взглядов, именно Линарес первым повернул голову. Как будет в ринге узнаем совсем скоро. Поединок на Мэдисон сквер Гарден начнется около четырех часов ближайшей ночью.