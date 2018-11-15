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      Василий Ломаченко может побороться за еще один титул в 2019 году

      61 Читати новину українською
      Василий Ломаченко сможет побороться за титул IBF
      Василий Ломаченко сможет побороться за титул IBF

      В следующем году Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) может провести бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

      Дело в том, что титул IBF остался вакантным после того, как Майки Гарсия оставил его. Вероятнее всего, за него поборются лидер рейтинга Международной боксерской федерации Ричард Ком и третий номер Иса Чаниев.

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      По информации ESPN, есть большая вероятность того, что победитель этого противостояния выйдет в ринг против триумфатора боя Ломаченко – Педраса.

      Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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