Василий Ломаченко может побороться за еще один титул в 2019 году

В следующем году Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) может провести бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Дело в том, что титул IBF остался вакантным после того, как Майки Гарсия оставил его. Вероятнее всего, за него поборются лидер рейтинга Международной боксерской федерации Ричард Ком и третий номер Иса Чаниев.

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По информации ESPN, есть большая вероятность того, что победитель этого противостояния выйдет в ринг против триумфатора боя Ломаченко – Педраса.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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