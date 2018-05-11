Василий Ломаченко получит награду "Боксер года" перед боем с Линаресом

Украинский боксер Василий Ломаченко был признан "Боксером 2017 года". Награду он получит в пятницу, 11 мая, в Нью-Йорке за день до боя против Хорхе Линереса.

Бой украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко против Хорхе Линареса состоится вечером 12 мая в "Мэдисон сквер гарден". Перед боем запланированы торжества Американского общества боксерских журналистов (Boxing Writers Association of America's, BWAA), где Ломаченко вручат звание "Боксера года".

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Журналисты отметили три поединка, которые провел Ломаченко в 2017 году – против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги и Гильермо Ригондо.

Кроме того, награду "Тренер года" получит отец и тренер Василия – Анатолий Ломаченко. Еще одну награду получит и Эгис Климас – менеджер украинского чемпиона.

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К слову, недавно опубликовали документальный фильм о команде Ломаченко.



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