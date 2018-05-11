Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с Хорхе Линаресом

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес встретились лицом к лицу на пресс-конференции перед боем. Там боксеры пообещали устроить незабываемый поединок.

Для встречи с Хорхе Линаресом нашему боксеру пришлось подняться на одну весовую категорию. Но это не помешало ему подойти в оптимальных кондициях к поединку.

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Отметил Василия Ломаченко и соперник. Однако, венесуэлец заверил, что готов защитить титул чемпиона мира по версии WBA.

Украинский боксер Василий Ломаченко

Два последних поединка я целенаправленно провел против боксеров, которые бьются в правосторонней стойке. Я готовился к бою против Ломаченко. Мы оба хотим этого поединка. Поэтому я очень рад и благодарю промоутеров, что они договорились. Я готов и психологически, и физически, – ответил Хорхе Линарес.

К слову, приятный сюрприз накануне боя сделали Василию Ломаченко боксерские эксперты Америки, которые признали украинца, а также его отца и наставника боксером и тренером года соответственно. Доказать же, что он наилучший, наш спортсмен попытается в ночь с 12-го на 13-е мая.