ВАЗ влетел в припаркованную фуру: водитель чудом выжил
Вечером 18 июня в Киеве произошла авария, в которой, к счастью, обошлось без жертв.
Как информирует общество dtp.kiev.ua, авария произошла на Братиславской трассе в Киеве.
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Легковушка ВАЗ влетела в припаркованный на обочине грузовик.
Водитель был в салоне один и чудом остался жив.
Лобовую часть легковушки буквально сплющило под тяжестью фуры.
По словам очевидцев, выбираться из салона мужчине помогали спасатели. Его госпитализировали.
Источник: 24 Канал
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