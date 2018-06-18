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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ВАЗ влетел в припаркованную фуру: водитель чудом выжил

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ДТП на Братиславской в Киеве
ДТП на Братиславской в Киеве / Facebook dtp.kiev.ua

Вечером 18 июня в Киеве произошла авария, в которой, к счастью, обошлось без жертв.

Как информирует общество dtp.kiev.ua, авария произошла на Братиславской трассе в Киеве.

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Легковушка ВАЗ влетела в припаркованный на обочине грузовик.

Водитель был в салоне один и чудом остался жив.

Лобовую часть легковушки буквально сплющило под тяжестью фуры.

По словам очевидцев, выбираться из салона мужчине помогали спасатели. Его госпитализировали.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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